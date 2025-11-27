Trao tặng 80 thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện chủ trương “Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân” của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 27/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với 2 phường: Nông Trang và Vân Phú tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ tặng thẻ BHYT cho người dân phường Nông Trang

80 thẻ BHYT với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ tài trợ đợt này nằm trong chương trình do BHXH tỉnh phát động, nhằm huy động sự tham gia, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội. Việc trao tặng thẻ BHYT không chỉ hỗ trợ người dân được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời, giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa nhân văn, lâu dài của chính sách BHXH, BHYT.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Nông Trang

Chương trình hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm tiến độ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ cho thấy vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong việc chung tay cùng Nhà nước thực hiện chính sách an sinh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ và Phòng khám đa khoa Bạch Mai tặng thẻ BHYT và quà cho người dân phường Vân Phú

Nhân dịp này, Phòng khám đa khoa Bạch Mai (phường Nông Trang) cũng đã trao 80 suất quà cho người dân được tặng thẻ BHYT ở 2 phường Nông Trang và Vân Phú.

Hồng Nhung