Văn học nghệ thuật tỉnh phát huy giá trị sáng tạo

Sau hợp nhất, hoạt động văn học nghệ thuật (VHNT) của tỉnh đứng trước không ít khó khăn, thách thức do sự thay đổi về tổ chức, cơ chế và không gian sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, công tác VHNT đạt được những kết quả tích cực.

Đầu Xuân Ất Tỵ - 2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề “Tổ quốc bay lên” tạo sức lan toả trong Nhân dân.

Trước khi hợp nhất, VHNT của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc đã có quá trình hình thành, phát triển bền bỉ, tạo dựng được vị thế, uy tín, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng, cả về lực lượng sáng tác, kinh nghiệm tổ chức hoạt động và giá trị tác phẩm, để VHNT của tỉnh sau hợp nhất tiếp tục kế thừa và phát triển. Tại Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có quy mô, chiều sâu và sức lan tỏa lớn. Tiêu biểu là Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 - Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Tổ quốc bay lên”, các triển lãm ảnh nghệ thuật phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, hội thảo khoa học “50 năm Văn học Nghệ thuật đồng hành cùng đất nước”... Hoạt động VHNT tại Hòa Bình lại nổi bật với sự gắn bó chặt chẽ giữa sáng tác và nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”. Hội VHNT tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, trại sáng tác, hoạt động nghiên cứu thực tế và xuất bản sách, tạo nên đời sống VHNT phong phú, giàu bản sắc dân tộc. Cuộc thi thơ, truyện ngắn, bút ký “Những làn gió Tây Bắc” cùng nhiều ấn phẩm văn học được xuất bản, đón nhận rộng rãi đã góp phần khẳng định vị thế, tiếng nói riêng của đội ngũ văn nghệ sĩ Hòa Bình trong khu vực và cả nước... Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc có thế mạnh rõ nét trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, gắn hoạt động sáng tác với các sự kiện chính trị, lịch sử lớn của đất nước và của địa phương. Các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất được tổ chức bài bản, nghiêm túc...

Bước vào giai đoạn sau hợp nhất, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn mang tính khách quan. Đó là yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, hội viên đông, việc hoàn thiện cơ chế hoạt động, tài chính, tài sản trong thời gian ngắn; sự khác biệt về truyền thống, phương thức hoạt động giữa các đơn vị cũ đòi hỏi quá trình thống nhất, dung hòa và thích ứng. Trước yêu cầu đó, Ban Chấp hành Hội đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động mới, rà soát vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ phù hợp, củng cố các chi hội chuyên ngành, từng bước tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Hội. Song song với việc kiện toàn tổ chức, các hoạt động chuyên môn trọng tâm vẫn được triển khai kịp thời, không để gián đoạn. Công tác chuẩn bị trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công bằng, tôn vinh xứng đáng những tác phẩm xuất sắc, những tác giả có đóng góp nổi bật. Hội tiếp nhận, xét chọn và hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ yên tâm bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước. Việc xuất bản số tạp chí đầu tiên sau hợp nhất mang ý nghĩa quan trọng, vừa kế thừa truyền thống, vừa mở ra một diễn đàn chung, thống nhất nhưng giàu bản sắc cho đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh. Hoạt động quảng bá, giáo dục thẩm mỹ tiếp tục được chú trọng, tiêu biểu là trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vẻ đẹp quê hương Phú Thọ qua ống kính nhiếp ảnh” tại Trường THPT Vũ Thê Lang...

Học sinh Trường THPT Vũ Thê Lang tham quan, thưởng lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vẻ đẹp quê hương Phú Thọ qua ống kính nhiếp ảnh”.

Nhà thơ Lê Va - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh khẳng định: “Hợp nhất là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tinh thần đoàn kết của đội ngũ văn nghệ sĩ, VHNT tỉnh sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới”. Có thể khẳng định, dù còn nhiều khó khăn song những kết quả bước đầu đạt được cho thấy VHNT tỉnh tiếp tục giữ vững mạch nguồn sáng tạo, khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

Anh Thơ