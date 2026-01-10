Viettel Phú Thọ trao thưởng chương trình “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ”

Ngày 10/1, Viettel Phú Thọ tổ chức trao thưởng lần 2 chương trình “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ” cho các khách hàng may mắn trúng thưởng.

Đại diện Viettel Phú Thọ trao thưởng cho khách hàng.

Đây là chương trình do Tổng Công ty viễn thông Viettel triển khai trên toàn quốc từ ngày 18/9 - 31/12/2025. Trong thời gian này, khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ 5G sẽ nhận mã số may mắn qua SMS từ tổng đài của Viettel để tham gia quay số trúng thưởng, với cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất - điện thoại iPhone 17 và giải Nhì - điện thoại Samsung A06 5G. Đây là hoạt động tri ân khách hàng đã đồng hành, sử dụng dịch vụ 5G của Viettel trong thời gian qua.

Tại Phú Thọ, chương trình sẽ có 9 khách hàng trúng thưởng điện thoại iPhone 17 và 27 khách hàng trúng thưởng điện thoại Samsung A06 5G, chia thành 3 đợt quay số.

Sau 3 tháng triển khai, chương trình thu hút gần 545 nghìn khách hàng đủ điều kiện tham gia. Tại đợt quay số này, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho 3 khách hàng may mắn trúng thưởng iPhone 17 và 9 khách hàng trúng thưởng điện thoại Samsung A06 5G, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Bích Liên - Đặng Khánh