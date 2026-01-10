Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Viettel Phú Thọ trao thưởng chương trình “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ”

Ngày 10/1, Viettel Phú Thọ tổ chức trao thưởng lần 2 chương trình “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ” cho các khách hàng may mắn trúng thưởng.

Viettel Phú Thọ trao thưởng chương trình “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ”

Đại diện Viettel Phú Thọ trao thưởng cho khách hàng.

Đây là chương trình do Tổng Công ty viễn thông Viettel triển khai trên toàn quốc từ ngày 18/9 - 31/12/2025. Trong thời gian này, khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ 5G sẽ nhận mã số may mắn qua SMS từ tổng đài của Viettel để tham gia quay số trúng thưởng, với cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất - điện thoại iPhone 17 và giải Nhì - điện thoại Samsung A06 5G. Đây là hoạt động tri ân khách hàng đã đồng hành, sử dụng dịch vụ 5G của Viettel trong thời gian qua.

Tại Phú Thọ, chương trình sẽ có 9 khách hàng trúng thưởng điện thoại iPhone 17 và 27 khách hàng trúng thưởng điện thoại Samsung A06 5G, chia thành 3 đợt quay số.

Sau 3 tháng triển khai, chương trình thu hút gần 545 nghìn khách hàng đủ điều kiện tham gia. Tại đợt quay số này, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho 3 khách hàng may mắn trúng thưởng iPhone 17 và 9 khách hàng trúng thưởng điện thoại Samsung A06 5G, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Bích Liên - Đặng Khánh


Bích Liên - Đặng Khánh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tổng Công ty Viễn thông Viettel Chương trình Điện thoại Samsung Phú thọ Trao thưởng Bất ngờ May mắn điện thoại Iphone Quay số trúng thưởng quà
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long