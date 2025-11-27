“Văn phòng di động” của giới trẻ

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ số và phong cách làm việc linh hoạt, giới trẻ đang tạo nên một khái niệm mới về “văn phòng”. Không còn bị giới hạn trong bốn bức tường, nhiều bạn trẻ chọn những quán cà phê yên tĩnh với không gian làm việc sáng tạo, mang lại cảm hứng để học tập và làm việc. Sự thoải mái, tiện nghi và môi trường mở tại quán cà phê giúp họ tập trung, sáng tạo và khơi nguồn cho những ý tưởng mới, biến nơi này trở thành “văn phòng di động” đầy năng lượng.

Rời mắt khỏi màn hình laptop trong vài phút, Nguyễn Phương Anh (sinh năm 2000, phường Nông Trang) nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra cửa sổ quán nơi ánh sáng ban mai rọi xuống bàn. Không gian mở yên tĩnh, thoáng đãng và nhạc nền nhẹ nhàng khiến Phương Anh cảm thấy thư thái, đồng thời khơi gợi cảm hứng sáng tạo. Sau giây phút nghỉ ngơi ngắn, Phương Anh quay trở lại công việc online: Trao đổi email với đồng nghiệp, cập nhật hồ sơ nhân sự, lên kế hoạch cho tuần làm việc sắp tới...

Phương Anh hiện làm việc online, theo mô hình làm việc từ xa (remote work) trong lĩnh vực hành chính – nhân sự cho một công ty tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả nhiệm vụ từ họp nhóm, xử lý hồ sơ, trao đổi với đồng nghiệp đến báo cáo tiến độ đều được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến, cho phép Phương Anh làm việc ở bất kỳ đâu chỉ với chiếc laptop có kết nối Internet. Tuy nhiên, làm việc từ xa cũng đòi hỏi sự tập trung và tính kỷ luật cao. Chính vì thế, Phương Anh thường chọn quán cà phê làm nơi bắt đầu ngày làm việc. Với Phương Anh, những quán cà phê không chỉ là điểm dừng chân quen thuộc mà đã trở thành “văn phòng di động”, nơi giúp công việc diễn ra hiệu quả, thoải mái và đầy cảm hứng.

Nguyễn Phương Anh (phường Nông Trang) đã tận dụng không gian mở tại quán cà phê để tập trung, sáng tạo và nâng cao hiệu suất công việc.

Phương Anh chia sẻ: Không gian quán cà phê giúp mình tập trung hơn so với làm việc ở nhà, lại tạo cảm giác mới mẻ mỗi ngày. Mình có thể vừa làm việc, vừa học thêm kỹ năng, gặp gỡ bạn bè... Khi không còn ràng buộc bởi văn phòng cố định, công việc trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn rất nhiều.

Không chỉ những bạn trẻ làm việc tự do hay theo mô hình remote work, xu hướng biến quán cà phê thành “văn phòng di động” còn được nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn. Khi nhu cầu trao đổi công việc linh hoạt, nhanh gọn ngày càng tăng, các nhóm làm việc thường tìm đến các quán cà ph để họp bàn, xử lý nhiệm vụ thay cho phòng họp truyền thống. Trong số đó, chị Nguyễn Thị Hằng Nga (phường Việt Trì) là một trong những người gắn bó với thói quen này.

Chị Nga hiện là nhân viên văn phòng của một bệnh viện mới đang trong giai đoạn hoàn thiện. Công việc đòi hỏi chị phải thường xuyên phối hợp với đồng nghiệp ở nhiều mảng khác nhau: Người phụ trách hành chính – nhân sự, người đảm nhiệm truyền thông – marketing, người lại lo xây dựng quy trình vận hành. Thay vì chờ có phòng họp cố định tại bệnh viện, nhóm của chị Nga chọn quán cà phê làm điểm hẹn để cùng cập nhật tiến độ và trao đổi công việc hằng ngày.

Trong không gian yên tĩnh, mỗi người mở laptop theo dõi phần việc của mình nhưng vẫn dễ dàng trao đổi khi cần. Những buổi làm việc như vậy giúp nhóm tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong xử lý công việc và giữ được tinh thần thoải mái giữa guồng quay chuẩn bị cho ngày bệnh viện đi vào hoạt động chính thức.

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga (phường Việt Trì) cùng đồng nghiệp trao đổi công việc tại quán cà phê, chuẩn bị cho ngày bệnh viện mới đi vào hoạt động.

Theo chị Nga, những buổi làm việc bên ngoài giúp cả nhóm tiết kiệm thời gian di chuyển, rút ngắn quá trình xử lý công việc và tạo cảm giác cởi mở hơn trong thảo luận. “Ngồi ở quán cà phê, mọi người dễ chia sẻ ý tưởng, góp ý cho nhau hơn. Mình thấy năng lượng làm việc được cao hẳn, nhất là trong giai đoạn bệnh viện đang gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ”, chị nói thêm.

Việc lựa chọn những “văn phòng di động” đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ hiện nay. Không chỉ mang lại sự linh hoạt và thoải mái, những không gian mở còn giúp tăng hiệu suất công việc, kích thích sáng tạo và giảm bớt cảm giác gò bó của môi trường văn phòng truyền thống. Với những người làm việc từ xa như Phương Anh hay các nhóm nhân viên văn phòng như chị Nga, “văn phòng di động” chính là lựa chọn phù hợp để duy trì sự tập trung, kết nối và hiệu quả. Xu hướng này phản ánh cách làm việc hiện đại, năng động và cho thấy sự thích ứng nhanh nhạy của người trẻ trước những thay đổi của môi trường lao động.

Nhiều quán cà phê còn bố trí riêng khu vực dành cho những người có nhu cầu làm việc online, giúp vừa tập trung, vừa thoải mái khi trao đổi công việc hoặc họp nhóm. Mô hình này mang lại nhiều ưu điểm: Tạo cảm giác dễ chịu, mở rộng không gian sáng tạo, tăng tính linh hoạt và giúp công việc được xử lý chủ động hơn. Tuy nhiên, “văn phòng di động” cũng đi kèm một số thách thức như tiếng ồn vào giờ cao điểm, sự phụ thuộc vào kết nối Internet hay nguy cơ xao nhãng nếu thiếu kỷ luật cá nhân. Dẫu vậy, nhiều bạn trẻ vẫn xem đây là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh làm việc hiện đại đòi hỏi khả năng thích ứng và tư duy linh hoạt.

Sự phổ biến của “văn phòng di động” cho thấy cách tiếp cận mới trong văn hóa làm việc: Cởi mở hơn, năng động hơn và biết tận dụng không gian để nuôi dưỡng cảm hứng. Dù không thay thế hoàn toàn văn phòng truyền thống, mô hình này giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo, thích ứng và tinh thần đổi mới của người trẻ trong thời đại số.

Thành An