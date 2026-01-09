Thời tiết ngày 9/1: Bắc Bộ và Thanh Hóa rét sâu, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/1, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi rộng, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét sâu, trong khi trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây sóng lớn và biển động mạnh ở nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ xuống thấp khiến thời tiết phổ biến rét đậm, riêng vùng núi có nơi rét hại. Đáng lưu ý, ở các khu vực núi cao, người dân cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối, có thể gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp và sức khỏe vật nuôi.

Tại khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh, thời tiết ổn định hơn, không mưa, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, nền nhiệt vẫn thấp, trời rét, có nơi rét đậm, nhất là về đêm và sáng sớm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Trên biển, gió mạnh tiếp tục là yếu tố nguy hiểm đáng chú ý. Hiện tại, khu vực đặc khu Phú Quý ghi nhận gió giật cấp 8; vùng biển Trường Sa có gió giật cấp 7–8; tại trạm Huyền Trân, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ngày và đêm 9/1, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng cao từ 3–5m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, trong ngày và đêm 10/1, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–4m.

Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân, các chủ phương tiện và tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn; người dân vùng núi phía Bắc tăng cường biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước rét đậm, rét hại kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, phía Nam 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nguồn baotintuc.vn