Tọa đàm khoa học về phát huy nguồn vốn xã hội

Sáng 8/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, phát huy nguồn vốn xã hội phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

Các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý... tham dự tọa đàm.

Các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý đã thảo luận, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nguồn vốn xã hội. Trong đó nhấn mạnh vai trò của các yếu tố văn hóa, xã hội đặc thù của địa phương đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến đánh giá các cơ chế, chính sách do Trung ương và địa phương ban hành thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo niềm tin, khơi dậy động lực, nâng cao năng lực để người dân tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ những điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành hạn chế việc huy động tối đa sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại tọa đàm.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng làm rõ vai trò của các tổ chức đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế địa phương; đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, chuyển hóa các mối quan hệ xã hội, niềm tin, chuẩn mực và mạng lưới xã hội thành nguồn lực thiết thực phục vụ phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn xã hội ở Việt Nam, đánh giá thực trạng, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, giá trị của nguồn vốn xã hội, góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn mới...

Lê Hoàng