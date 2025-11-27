Thời tiết ngày 27/11: Bão số 15 mạnh cấp 12 giật cấp 15, di chuyển phức tạp trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/11, bão số 15 hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông tiếp tục gia tăng cường độ và có diễn biến khó lường. Vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Trong đợt mưa lũ tại các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung-Tây Nguyên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để kịp thời ghi nhận và phản ánh tình hình. Ảnh: TTXVN

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/11, bão đổi hướng nhẹ sang Tây Tây Nam và giảm tốc, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,15 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Tây Bắc. Cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 12, giật cấp 15, tốc độ di chuyển giảm còn 5-10 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 29/11, tâm bão được dự báo ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Bão giảm còn cấp 11, giật cấp 14 và chuyển hướng di chuyển sang Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc với vận tốc khoảng 5 km/giờ.

Đến sáng 30/11, bão tiếp tục suy yếu. Lúc 4 giờ ngày 30/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, vẫn thuộc khu vực phía Tây giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 3-5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp không khí lạnh tăng cường, gió mạnh đã xuất hiện tại nhiều khu vực trên biển. Ở Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại các trạm Lý Sơn, Phú Quý và Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực trạm Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Tại vùng biển giữa Biển Đông, đặc biệt khu vực phía Bắc vùng biển Trường Sa, gió mạnh phổ biến cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4-6 m, khu vực gần tâm bão sóng cao 7-9 m, biển động dữ dội. Các địa phương ven biển và tàu thuyền hoạt động trên khu vực được khuyến cáo thường xuyên cập nhật bản tin bão, chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây; ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn