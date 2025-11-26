Cẩm Khê kiên quyết giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

Hộ bà Đào Thị Nhật, khu Mỏ Son là một trong hàng chục hộ dân sau khi được vận động đã tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ khu xóm Làng đi khu làng Dưới. Với các đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ liên tục, xã Cẩm Khê đang phát đi một thông điệp cứng rắn với các tập thể, cá nhân cố tình vi phạm

Thực hiện kế hoạch của UBND xã về việc ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vỉa hè tuyến trục chính trên địa bàn xã, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân nắm và thực hiện. Không chỉ tuyên truyền, cán bộ trung tâm còn sẵn sàng làm thêm giờ vào các buổi sáng sớm và chiều muộn để nhắc nhở những người bầy bán hàng, tạp hóa... trên các vỉa hè, lề đường.

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ lều, lán bán hàng với các hộ cố tình vi phạm

Nói đi đôi với làm, cùng với tuyên truyền, vận động, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở ra quân liên tiếp nhiều đợt với quyết tâm xử lý nghiêm vi phạm, làm sạch lòng, lề, đường, vỉa hè....

Tổ chức tháo dỡ các vật cản, kiến trúc vi phạm hành lang lòng lề đường

Chỉ trong tháng 11/2025, từ sự quyết liệt chỉ đạo của UBND xã, sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, Tổ công tác của UBND xã liên tục ra quân vận động tháo dỡ 5 khu vực bán hàng của các hộ kinh doanh với 32 gian hàng tại ngã tư khu Công nghiệp, cổng Công ty TNHH YIDA Việt Nam, Công ty TNHH dệt Regent...Tháo dỡ xong 51 kiot chợ, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng thu 43 biển bảng vi phạm, 03 ô che và nhắc nhở 11 hộ gia đình trồng cây xanh, rau xanh trên vỉa hè thu dọn trả lại hiện trạng vỉa hè thông thoáng. Đáng chú ý, nhằm đảm bảo duy trì trật tự ATGT, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đã tổ chức cắm 7 biển báo “Khu vực cấm bán hàng” tại vị trí đã có vi phạm và được giải tỏa nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn...

Nhiều quán hàng, biển bảng trái phép được lực lượng chức năng tháo dỡ và tạm thời thu giữ

Theo ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND xã, qua triển khai các đợt ra quân thì các tổ công tác cần tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành quy định trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè với quyết tâm duy trì trật tự hành lang an toàn giao thông, bảo đảm cho đường thông, hè thoáng nhằm góp phần tôn tạo cảnh quan và diện mạo địa phương ngày càng khang trang, phát triển.

Hàng loạt quán, kiot trái phép, lấn chiếm trên hành lang vỉa hè bị nhắc nhở, tháo dỡ trả lại mặt bằng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, cần được sớm giải quyết triệt để. Theo Phó Chủ tịch UBND xã, còn có tình trạng một số cán bộ khu dân cư chưa nhiệt tình tham gia; nhiều cá nhân cố tình chây ì không thực hiện triệt để hoặc có hành vi chống đối. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã thì còn nhiều vị trí tồn tại lâu, cần quyết liệt xử lý dứt điểm, một số hộ đã hiến đất làm vỉa hè nhưng chưa có sự điều chỉnh trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên vẫn cố tình kinh doanh, bầy bán tràn lan. Đặc biệt, điện lực chưa xử lý dứt điểm được việc hộ gia đình kéo điện sinh hoạt ra các vị trí vi phạm để buôn bán kinh doanh hoặc bán lại cho các cá nhân khác cùng sử dụng...

Kiên quyết với các hố cố tình xây dựng công trình kiên cố trên đất lấn chiếm.

“Tại ngã tư Khu Công nghiệp Cẩm Khê còn một số lán dựng bằng tôn, sắt chưa tháo dỡ do các cá nhân chưa hợp tác”- Phó Chủ tịch UBND xã thông tin thêm và nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo làm triệt để khu vực này để đảm bảo cảnh quan và trật tự, ATGT...

" UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các đợt ra quân với tinh thần kiên quyết, làm đến đâu gọn đến đấy, tránh tái diễn, chồng lấn và tồn tại lâu dài với tinh thần kiên quyết nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh nêu cao ý thức chấp hành quy định đảm bảo an toàn hành lang đường bộ và duy trì xử lý các hộ vi phạm"...

Quốc Hội