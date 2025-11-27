Những mái nhà mới - Điểm tựa vững chắc cho tương lai

Những ngôi nhà xiêu vẹo, mái lá rách nát từng khiến người dân bất an mỗi mùa mưa bão nay đã được thay thế bằng những căn nhà kiên cố, nền lát gạch phẳng phiu, khung - tường vững chãi. Với nhiều hộ nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), một mái nhà an toàn từng là điều xa xỉ. Nhưng nhờ sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và cộng đồng, hàng chục nghìn mái nhà đã được dựng lên, mang lại niềm vui, sự bình yên và hy vọng.

Ngôi nhà đại đoàn kết của ông Bùi Văn Thắng, xóm Tiềng, xã Thung Nai được hoàn thiện trong năm 2025, đem lại niềm vui lớn cho gia đình.

Theo thống kê, từ năm 2024 đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh đã xóa được 10.800 nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch; trong đó xây mới 7.478 căn, sửa chữa 3.322 căn. Chương trình phân bổ hỗ trợ cụ thể: 1.475 căn cho hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ; 2.347 căn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; 1.149 căn từ Chương trình phát triển vùng ĐBDTTS; còn lại 5.830 căn hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, cận nghèo. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô lớn mà còn minh chứng cho sự thay đổi rõ nét trong đời sống người dân.

Để bảo đảm đồng bộ, tỉnh thống nhất mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn xây mới và 30 triệu đồng cho căn sửa chữa, riêng hộ nghèo thiếu khả năng đối ứng được hỗ trợ tối đa 130 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”. Tất cả các căn nhà mới đều đáp ứng tiêu chí “3 cứng”: Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, thích nghi với điều kiện thời tiết miền núi, giúp người dân an tâm ở lâu dài.

Song song với ngân sách Nhà nước, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã bổ sung nguồn lực quan trọng. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.596 hộ, đất ở cho 2 hộ; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý cho 45 hộ. Bên cạnh đó, 5.236 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, 352 người được đào tạo nghề; 19.899 hộ có nước sinh hoạt phân tán và 42 công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư. Sự hỗ trợ đa chiều này giúp người dân không chỉ có mái nhà vững chắc mà còn từng bước thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, vai trò của MTTQ Việt Nam được khẳng định rõ nét trong chương trình. Toàn tỉnh huy động được 260 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, trong đó 203 tỷ đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động, còn lại 57 tỷ đồng do chính quyền cấp xã, phường huy động. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục vận động thêm 25 tỷ đồng, giải ngân 13 tỷ đồng hỗ trợ chênh lệch chi phí xây nhà cho 672 hộ và hỗ trợ thêm 580 hộ khó khăn. Đây không chỉ là nguồn lực tài chính, mà còn là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự đồng lòng của cộng đồng, do MTTQ đứng ra kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Hơn 32.000 ngày công lao động được huy động từ lực lượng Quân đội, Công an và các đoàn thể; riêng Bộ CHQS tỉnh đóng góp 19.288 ngày công, Công an và các tổ chức chính trị - xã hội 12.865 ngày công, cùng 16.000 lượt phương tiện, máy móc. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đổ bê tông, dựng tường, lợp mái nhà trở thành điểm sáng, góp phần thắt chặt tình quân dân, đồng thời thể hiện sức lan tỏa trong cộng đồng do MTTQ khởi xướng và tổ chức triển khai.

Tại Cao Sơn - một xã đặc biệt khó khăn, từ năm 2020 đến hết tháng 6/2025, đã xóa 349 nhà tạm. Chủ tịch UBND xã Bùi Thị Hòa Bình chia sẻ: “Cán bộ xã trực tiếp xuống từng hộ khảo sát, hướng dẫn, còn bà con góp ngày công, giúp nhau từng viên gạch, tấm tôn. MTTQ các cấp luôn đồng hành, kết nối các nguồn lực hỗ trợ, giúp chương trình triển khai hiệu quả”. Nhờ những ngôi nhà mới, nhiều hộ đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi, trồng cây lâu năm, mở dịch vụ nhỏ hoặc tham gia du lịch cộng đồng, cải thiện rõ nét đời sống.

Ở xã Thung Nai, niềm vui của ông Bùi Văn Thắng (xóm Tiềng) vừa chuyển vào căn nhà mới khiến ai đến thăm cũng ấm lòng. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp, mùa mưa dột, mùa nắng nóng hầm hập, ông luôn nơm nớp lo sợ. Giờ đây, căn nhà mới kiên cố, sạch sẽ đã hoàn thiện. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được niềm hạnh phúc lớn như thế này. Ở nhà mới, tôi thấy khỏe ra nhiều” - ông Thắng xúc động chia sẻ.

Những câu chuyện ấy cho thấy: Xóa nhà tạm không chỉ là xây nhà, mà còn mở ra cơ hội đổi đời. Khi nhà cửa vững chãi, trẻ em có góc học tập tử tế, người lớn yên tâm lao động, mạnh dạn thay đổi sinh kế, cộng đồng thêm đoàn kết trong những ngày dựng nhà, sẻ chia khó khăn. Và chính sự vào cuộc chủ động, kết nối nguồn lực của MTTQ đã làm nên sức lan tỏa ấy.

Hơn cả những bức tường và mái nhà, chương trình xóa nhà tạm đã dựng lên niềm tin, động lực và khát vọng vươn lên cho người dân vùng Đất Tổ. Đây là giá trị nhân văn lớn nhất, hướng Phú Thọ tới mục tiêu không còn nhà tạm, nhà dột nát, để mỗi người dân đều có cơ hội an cư, lập nghiệp và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Hồng Duyên