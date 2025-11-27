Thủ lĩnh của “lá chắn mềm”

Là một trong những cá nhân điển hình được biểu dương trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” giai đoạn 2022-2025, ông Trần Liên Việt - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương là người luôn nêu cao vai trò lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp với lực lượng Công an để xây dựng mô hình an ninh trật tự tại đơn vị một cách thực chất, hiệu quả. Mô hình ấy được cán bộ, nhân viên gọi “lá chắn mềm” góp phần bảo vệ môi trường y tế nhân văn và an toàn cho Nhân dân.

Ông Trần Liên Việt nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo và PTTH Phú Thọ, ông Việt nhấn mạnh: Hiện quy mô và tốc độ phát triển của bệnh viện đã đặt ra yêu cầu rất cao về bảo đảm an ninh trật tự. Với diện tích rộng, nhiều khoa phòng, trung tâm và hơn một nghìn cán bộ nhân viên, chúng tôi ý thức rõ: Chỉ khi môi trường làm việc an toàn tuyệt đối thì chuyên môn mới có đất để phát huy, người bệnh mới thực sự được đặt vào trung tâm, còn đội ngũ y, bác sĩ mới có thể cống hiến trọn vẹn cho sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được chúng tôi đặt ngang hàng với nhiệm vụ chuyên môn.

Dưới sự chỉ đạo của ông Trần Liên Việt, các hoạt động diễn tập, PCCC luôn được phối hợp triển khai bài bản, khoa học, góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho đơn vị.

Cũng theo ông, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương luôn là nơi tập trung đông người, hoạt động suốt ngày đêm, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an ninh trật tự. Từ thực tiễn ấy, Ban Giám đốc xác định: Không thể thụ động đối phó, càng không thể phó mặc cho lực lượng bảo vệ. An ninh bệnh viện phải là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, Ban giám đốc luôn coi việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong bệnh viện vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là yêu cầu sống còn để tạo dựng một môi trường điều trị văn minh, tôn trọng và nhân ái.

Từ năm 2020, Ban Giám đốc chủ động phối hợp với Công an huyện Đoan Hùng (cũ), chính quyền và Công an xã Chí Đám để xây dựng mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự chuyên biệt cho bệnh viện. Ban giám đốc đã trực tiếp tham mưu, cùng lực lượng Công an khảo sát, đánh giá từng nguy cơ tiềm ẩn, xây dựng quy chế phối hợp, thiết lập cơ chế thông tin hai chiều và duy trì giao ban định kỳ. Từ đó, mọi tình huống đều được nắm bắt sớm, xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ.

Từ nhận thức đúng phải đi liền với hành động mạnh. Ban Giám đốc chỉ đạo đầu tư đồng bộ hệ thống an ninh với 540 mắt camera phủ toàn khuôn viên; triển khai 27 buổi tuyên truyền, tập huấn cho hơn 3.500 lượt cán bộ nhân viên; tổ chức diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ hằng năm; siết chặt quy trình kiểm soát ra vào và tăng cường tuần tra 24/24. Tất cả nhằm xây dựng một “vành đai an ninh” vững chắc từ bên trong, giúp bệnh viện chủ động ứng phó trước mọi tình huống. Ông Việt thông tin: Bệnh viện luôn đặt trọng tâm vào xây dựng ý thức tự bảo vệ cho mỗi cán bộ, y bác sĩ. Chúng tôi quán triệt tinh thần: Mỗi nhân viên y tế không chỉ là người cứu chữa bệnh nhân mà còn là người tham gia giữ gìn sự bình yên của bệnh viện. Ví dụ, chúng tôi thường xuyên cảnh báo nguy cơ an ninh, chia sẻ tình huống điển hình, nhắc nhở quy tắc ứng xử, vận động người nhà người bệnh đồng hành trong giữ gìn trật tự. Văn hóa an ninh của bệnh viện không chỉ được “quản lý” mà được “thấm” vào từng con người.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các sự cố khẩn cấp của Bệnh viện chủ động thực hành các tình hống cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân tại bệnh viện và các điểm một cách thuần thục.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, sau 5 năm, tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện luôn ổn định. Số vụ việc giảm gần một nửa, chỉ ghi nhận vài vụ nhỏ và tất cả đều được phát hiện, xử lý nhanh chóng, không để phát sinh phức tạp. Quan trọng hơn, người dân cảm nhận rõ ràng sự an toàn khi đến khám chữa bệnh; đội ngũ y, bác sĩ yên tâm làm việc; môi trường bệnh viện trở nên văn minh và chuyên nghiệp hơn. Những nỗ lực ấy được ghi nhận. Nhiều năm liền, bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được xếp loại “Xuất sắc”. Đặc biệt, Bệnh viện là doanh nghiệp đầu tiên của huyện Đoan Hùng cũ đã tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ – một sự kiện có ý nghĩa cả về chuyên môn, trách nhiệm xã hội và hình ảnh của bệnh viện. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Công an tỉnh và địa phương khen thưởng.

Trao đổi thêm với phóng viên về việc duy trì nhiệm vụ đảm bảo ANTT và vai trò của lãnh đạo đơn vị trong triển khai có hiệu quả phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, ông Việt cho rằng: Chúng tôi rút ra được ba bài học cơ bản đó là: Lãnh đạo phải gương mẫu, chủ động và kiên quyết trong chỉ đạo; phối hợp với lực lượng Công an phải thường xuyên, chặt chẽ và thực chất; và mô hình an ninh phải gắn liền với chiến lược phát triển bền vững của bệnh viện, không phải làm theo phong trào, mà làm vì trách nhiệm với người bệnh và cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương luôn là địa chỉ tin cậy trong điêu trị, có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” thời gian qua.

Bước vào giai đoạn mới, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cam kết tiếp tục củng cố mô hình liên kết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng hệ thống giám sát thông minh, tăng cường phối hợp với Công an xã Chí Đám và chính quyền địa phương; phát huy phong trào “Bệnh viện an toàn - không bạo lực”, để mỗi nhân viên y tế vừa vững chuyên môn, vừa lan tỏa văn hóa ứng xử nhân văn.

“An ninh trật tự chính là nền móng để ngành y thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả của mình. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, tập thể lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an, giữ vững môi trường khám chữa bệnh an toàn, để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...” - Đồng chí Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhấn mạnh về nhiệm vụ thời gian tới của đơn vị với một cam kết mạnh mẽ.

Quốc Hội