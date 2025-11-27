Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Với ưu điểm nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, những năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, trở thành “điểm tựa” giúp người dân trên địa bàn các xã: Cao Phong, Thung Nai, Mường Thàng tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Phong kiểm tra hiệu quả vốn vay tại gia đình ông Phúc, bà Hằng ở khu 1.

Đứng trên đỉnh đồi cam của nhà ông Đào Duy Phúc ở khu 1, xã Cao Phong phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi chỉ thấy ngút ngát một màu xanh xen lẫn màu vàng của những trái cam sai trĩu cành. Vụ cam năm nay, gia đình ông Phúc dự kiến thu hoạch khoảng 13 tấn quả cam Canh và cam lòng vàng C36. Đây là vụ thứ 3 nhà vườn thu hoạch từ khi cải tạo đất để trồng lứa cam mới. Vừa mời khách thưởng thức những trái cam tươi ngọt, thơm mát tại vườn, ông Phúc chia sẻ: "Mỗi lứa cam chỉ duy trì được hơn 10 năm, sau đó cây cam già cỗi, chất lượng quả giảm phải chặt bỏ để trồng các loại cây màu nhằm cải tạo đất. Đây là vườn cam gia đình mới trồng lại cho thu hoạch vụ thứ 3, nhưng năng suất cũng khá cao. Khi bắt tay vào trồng lứa mới, gia đình cũng thiếu vốn. Vì thế, cách đây 3 năm, gia đình tôi làm thủ tục vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để đầu tư cải tạo hàng rào bảo vệ vườn cam rộng 5.000 m2. Nhờ đó, vườn cam sinh trưởng, phát triển tốt, cho trái căng mọng, thơm ngon". Dự kiến với giá cam năm nay, trừ chi phí, gia đình ông Phúc thu lãi gần 200 triệu đồng.

Không chỉ có gia đình ông Phúc được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và vươn lên làm giàu. Bởi theo ông Trần Văn Sách - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) khu 1 cho biết: “Khu hiện có 53 hộ vay vốn NHCSXH với tổng dư nợ khoảng 4 tỷ đồng. Các hộ chủ yếu vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ, nên tỷ lệ hộ khá giàu trong khu ngày càng tăng, số hộ nghèo, cận nghèo giảm, chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo”.

Ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch NHCSXH Cao Phong tiếp tục duy trì 10 điểm giao dịch tại 3 xã: Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai. Nỗ lực vượt qua một số khó khăn trong những ngày đầu sáp nhập, đến nay, Phòng Giao dịch tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Phòng Giao dịch đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Các chương trình tín dụng ưu đãi được Nhân dân phấn khởi đón nhận và trở thành công cụ giảm nghèo bền vững tại địa phương. Từ nguồn vốn ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống...

Tính đến ngày 30/10/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 511,6 tỷ đồng với gần 7.200 khách hàng còn dư nợ. Để đạt được kết quả đó, Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong đã duy trì 10 điểm giao dịch tại xã, được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ cho phiên giao dịch. Tại các điểm giao dịch xã, ngân hàng niêm yết công khai các chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, quy trình, thủ tục của ngân hàng, danh sách hộ vay vốn, số dư nợ, thời hạn trả nợ của từng hộ vay, nội quy giao dịch để chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân nắm rõ. Cùng với đó là sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nhận uỷ thác với NHCSXH quản lý 187 tổ TK&VV. Nhờ sự tham gia và giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực của Nhà nước cho mục tiêu giảm nghèo của các tổ chức chính trị - xã hội, đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định xã hội.

Đồng chí Phí Công Thành - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong cho biết: Trong số 14 chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn, chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất. Các hộ vay vốn chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Qua đánh giá, hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích. Đa phần người dân có ý thức làm ăn, trả nợ, lãi đúng hạn. Với hộ dân nghèo, khó khăn và các đối tượng chính sách, vốn tín dụng ưu đãi đã thật sự trở thành “chìa khoá” để họ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hồng Nhung