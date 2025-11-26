Nước sạch cho tương lai bền vững

Từ những đường ống nhỏ bé len dưới lòng đất Việt Trì đầu những năm 2000, đến mạng lưới cấp nước hiện đại vươn khắp các đô thị, khu công nghiệp và vùng dân cư trong tỉnh hôm nay, hành trình của Công ty CP cấp nước Phú Thọ là câu chuyện về sự chuyển mình bền bỉ. Ở thời điểm Phú Thọ đang phát triển mạnh mẽ, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là nền tảng cho sức khỏe, tương lai. Và chính trách nhiệm ấy đang dẫn dắt những người làm nghề nước bước tiếp, vững vàng trên con đường mới.

Bộ phận kiểm tra chất lượng nước luôn công khai kết quả trên các kênh thông tin chính thức của Công ty CP cấp nước Phú Thọ.

Nâng chất từ hạ tầng đến công nghệ

Hai thập niên trước, chất lượng nước, hệ thống máy móc và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, việc cấp nước sạch ở Phú Thọ đầy khó khăn. Bước ngoặt chỉ đến khi các dự án cấp nước Việt Trì và cấp nước thị xã Phú Thọ hoàn thành, mở ra một hệ thống hoàn toàn mới - hiện đại hơn, đồng bộ hơn và đủ sức đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh của người dân. Từ công suất khiêm tốn chỉ 9.000 m3/ngày đêm, đến nay, tổng công suất toàn hệ thống đã đạt 195.000 m3/ngày đêm, đủ để đưa nước về các đô thị, khu công nghiệp và từng thôn, xóm trong tỉnh.

Không dừng lại ở đó, Công ty CP cấp nước Phú Thọ tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng, xây dựng mới nhiều công trình cấp nước ở các xã, tạo một mạng lưới phân phối ngày càng phủ rộng. Trên hành trình ấy, công nghệ trở thành “trợ thủ” then chốt. Từ hệ thống van thông minh, đồng hồ điện tử, đến datalogger giám sát mạng lưới và trung tâm điều khiển Scada vận hành 24/7, mọi bước trong quy trình sản xuất - phân phối nước được theo dõi bằng dữ liệu thời gian thực. Nhờ vậy, việc kiểm soát rò rỉ, điều tiết áp lực, nâng công suất các nhà máy đều chính xác và nhanh hơn nhiều lần so với trước.

Để chạy được một bộ máy hiện đại, cần những con người được đào tạo bài bản. Công ty đã chủ động liên kết với các trường đại học, cao đẳng, tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật và vận hành công nghệ mới. Những lớp bồi dưỡng về kinh tế, quản trị nguồn nhân lực, vận hành tự động hóa... được mở liên tục, giúp đội ngũ kỹ sư và công nhân tự tin làm chủ thiết bị tiên tiến. Tất cả những thay đổi đó không chỉ tăng năng lực sản xuất, mà còn tạo nên sự ổn định, bền vững cho hệ thống cấp nước phục vụ hơn 210.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Cam kết vì sức khoẻ cộng đồng

Nếu hạ tầng và công nghệ là “xương sống” của hệ thống cấp nước, thì chất lượng nước chính là lời cam kết quan trọng nhất mà Công ty CP cấp nước Phú Thọ gửi đến người dân. Từng giọt nước được đưa vào mạng lưới đều phải trải qua một hành trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo lãnh đạo Công ty, toàn bộ hệ thống đang áp dụng tiêu chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế - bộ tiêu chuẩn được xem là “khung an toàn” cao nhất dành cho nước sinh hoạt. Không chỉ dừng ở các yêu cầu bắt buộc, Công ty còn đầu tư hệ thống quan trắc trực tuyến 24/7, theo dõi liên tục chất lượng nước ở mọi khâu xử lý. Những chỉ số như độ đục, pH, Clo dư, vi sinh... được cập nhật theo thời gian thực, truyền về trung tâm điều khiển để kỹ sư kịp thời điều chỉnh khi có biến động nhỏ nhất.

Cùng với kiểm tra tự động, quy trình lấy mẫu thủ công, phân tích độc lập cũng được triển khai định kỳ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Các mẫu nước được gửi đi kiểm nghiệm tại những đơn vị có thẩm quyền nhằm bảo đảm tính khách quan. Kết quả sau đó được công khai trên các kênh chính thức của Công ty, từ website đến thông báo trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tra cứu và yên tâm sử dụng.

Không chỉ kiểm soát ở nhà máy, Công ty còn chú trọng bảo vệ an ninh nguồn nước - từ sông, hồ đến hồ chứa, coi đây là “tuyến phòng thủ” quan trọng nhất. Những ngày nắng nóng kéo dài hoặc mùa mưa lũ, các đội kỹ thuật bám hiện trường nhiều hơn, kiểm tra từng điểm lấy nước thô, vừa giám sát chất lượng, vừa chủ động ngăn ngừa các yếu tố rủi ro. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: Để nguồn nước đến với người dân luôn trong trẻo, ổn định và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Mục tiêu trong giai đoạn tới, Công ty tiếp tục mở rộng hạ tầng, củng cố an ninh nguồn nước, đẩy mạnh số hóa quản lý và nâng chất lượng phục vụ người dân. Tinh thần đổi mới ấy được nuôi dưỡng từ chính đội ngũ kỹ sư, công nhân - những người ngày đêm bám từng ca máy, từng tuyến ống để giữ hệ thống vận hành trơn tru. Chúng tôi hiểu rằng phía sau công việc của mình là sự an tâm của hàng trăm nghìn gia đình.

Chặng đường mới còn dài, yêu cầu còn cao, nhưng sự kiên trì đổi mới và tâm thế trách nhiệm của Công ty CP cấp nước Phú Thọ cho thấy họ đang đi đúng hướng. Khi mỗi giọt nước đến với người dân là một lời cam kết được thực hiện trọn vẹn, cũng là lúc niềm tin vào một cuộc sống an toàn, văn minh và bền vững được bồi đắp từng ngày.

Hương Giang