Tăng cường tuyên truyền hội nhập kinh tế, đón làn sóng đầu tư

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do (FTA), tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) theo hướng đồng bộ, thiết thực, phù hợp với yêu cầu mới. Tháng 10/2025, UBND tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và tổ giúp việc, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối, triển khai các nhiệm vụ hội nhập trên địa bàn.

Công ty TNHH Vina Shinhwa (KCN Bình Xuyên II) - doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, các sở, ngành tăng cường phối hợp, đa dạng hình thức phổ biến thông tin tới cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về HNKTQT; các cam kết của Việt Nam trong những FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP, VIFTA, Việt Nam - UAE; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và xử lý hiệu quả các rào cản thương mại.

Tỉnh thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin về thị trường, thuế quan, tình hình xuất nhập khẩu và các chính sách liên quan, trong đó có thuế đối ứng của Hoa Kỳ, giúp doanh nghiệp kịp thời thích ứng, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng, doanh nghiệp được cập nhật yêu cầu kỹ thuật, quy định phòng vệ thương mại và thực tiễn quản lý xuất nhập khẩu. Các khóa tập huấn, đào tạo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, tập trung tiếp cận thị trường, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuyển đổi số... đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng kết nối cung - cầu trong và ngoài nước. Các chương trình giao thương, quảng bá sản phẩm, nhất là nông sản được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận thị trường quốc tế. Đồng thời, chú trọng quảng bá văn hóa, hình ảnh và tiềm năng phát triển; huy động nguồn lực kiều bào, đặc biệt là đội ngũ trí thức và doanh nhân Phú Thọ ở nước ngoài.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài; đón tiếp và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Thụy Sỹ, Ấn Độ... Đồng thời, biên soạn và cung cấp tài liệu xúc tiến đầu tư cho Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm quảng bá môi trường đầu tư và cơ hội phát triển của Phú Thọ.

Tỉnh đặc biệt coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đang hoạt động. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được hoàn thiện; mặt bằng sạch, kết nối giao thông và đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, tạo điều kiện sẵn sàng đón các dự án mới.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, đến cuối tháng 10/2025, tỉnh đã thu hút vốn FDI đạt 1.219 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ và bằng 115,1% mục tiêu tăng trưởng năm 2025; vốn DDI ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt 71% mục tiêu năm 2025.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 10 địa phương có Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) cao nhất cả nước, Phú Thọ tập trung quy hoạch, mở rộng và đồng bộ hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp; cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI, PAR Index và SIPAS; thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái - văn hóa. Đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ... nhằm nắm bắt xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường xúc tiến đầu tư, nghiên cứu thị trường, mở rộng kết nối quốc tế; đồng thời duy trì đối thoại doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại hội nghị gặp gỡ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Với quy mô dân số ngày càng lớn, không gian phát triển được mở rộng và nguồn lực ngày càng vững mạnh, Phú Thọ đang tập trung hoàn thiện hạ tầng logistics, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, tạo nền tảng quan trọng để đón nhận các dòng vốn FDI chất lượng và bền vững. Tỉnh cam kết duy trì kênh đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ mở rộng sản xuất, tăng cường kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, Phú Thọ mong muốn doanh nghiệp FDI hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp địa phương, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, quản trị, đổi mới công nghệ và tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trần Tỉnh