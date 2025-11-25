Doanh nghiệp chủ động hội nhập quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh và hội nhập ngày càng sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giúp nhiều doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Công ty TNHH Haesung Vina (KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) là Vendor cấp 1 cho Samsung, chuyên sản xuất Lens, camera, camera điện thoại, dụng cụ quang học chính xác...

Một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp hội nhập thành công là sự đồng hành của chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng đã đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về các FTA; phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường khả năng giao dịch, tìm kiếm và mở rộng thị trường; chủ động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn; hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh để đáp ứng quy tắc xuất xứ và tận dụng tốt hơn các cơ hội từ những FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt và thiết lập các đường dây nóng phục vụ doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong việc chuyên môn hóa các hoạt động hỗ trợ. Mô hình “Cà phê doanh nhân” tạo không gian trao đổi cởi mở giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp được duy trì, góp phần nâng cao mức độ hài lòng, tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư. Hằng năm, tỉnh triển khai các chương trình nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tổ chức nhiều hội nghị đối thoại nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam để tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Công tác đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu. Tỉnh duy trì hiệu quả hợp tác với các địa phương của Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; thiết lập quan hệ với nhiều địa phương nước ngoài như Italia, Bulgaria và Cuba. Các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Mỹ, châu Âu, châu Á cùng hoạt động đón tiếp khách quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh ra thế giới.

Hiện toàn tỉnh có hơn 40 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP và các hiệp định thương mại với Israel, UAE; tập trung tái cơ cấu sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để tăng giá trị xuất khẩu. Nhờ vậy, nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh như chè, nông sản chế biến, dệt may, điện tử... đã mở rộng thị trường nhờ ưu đãi thuế quan.

Trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 26,94%; thu ngân sách ước đạt 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất khẩu đạt 29,68 tỷ USD, xếp thứ 4 toàn quốc.

Công ty cổ phần May KLW Việt Nam mở rộng sản xuất và hợp tác với nhiều đối tác lớn như EB, Toray, Puma, Hugo Boss, Routine...

Một ví dụ điển hình về hiệu quả hội nhập là Công ty cổ phần May KLW Việt Nam (KCN Bình Xuyên), doanh nghiệp chuyên gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu. Từ khi thành lập năm 2013, KLW Việt Nam đã xác định chiến lược tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, liên tục mở rộng hợp tác với các thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và từng bước khẳng định vị thế trong ngành dệt may quốc tế.

Để thích ứng xu thế toàn cầu hóa, KLW Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại hóa quy trình, nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Năm 2015, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi công ty xuất khẩu thành công hơn 60 nghìn sản phẩm sang Hoa Kỳ cho thương hiệu Vineyard Vines. Từ đó, KLW tiếp tục mở rộng sản xuất và hợp tác với nhiều đối tác lớn như EB, Toray, Puma, Hugo Boss, Routine. Năm 2024, công ty đã xuất khẩu hơn 2 triệu sản phẩm cho các thương hiệu nổi tiếng như DKNY, Eddie Bauer, Toray, PUMA, Hugo Boss, Tommy Bahama, ALO...

Mới đây, trong chuyến công tác tại Úc (cuối tháng 10/2025), đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác thúc đẩy hợp tác với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc khẳng định: Trong bối cảnh Australia mở rộng chuỗi cung ứng và tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, tỉnh Phú Thọ mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện về đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và lao động; đề nghị hỗ trợ quảng bá tiềm năng, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, sản phẩm OCOP sang thị trường Úc; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kiều bào và nhà đầu tư Australia khảo sát, hợp tác tại Phú Thọ.

Việc chủ động hội nhập quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đang trở thành chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh và cả nước.

Văn Cường