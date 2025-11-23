Tăng tốc xuất khẩu, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Phú Thọ đang nổi lên như điểm sáng xuất khẩu của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhờ chính sách thu hút đầu tư hiệu quả và hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện, hàng hóa “Made in Phú Thọ” đã vươn tới nhiều thị trường lớn trên thế giới, khẳng định vị thế của một địa phương năng động trong thời kỳ hội nhập.

Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 29,68 tỷ USD, xếp thứ 4 cả nước. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm: Máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử; giày dép, sản phẩm da; gỗ và sản phẩm từ gỗ... với các thị trường tiêu thụ chính là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Ý, Nga, Anh, Hoa Kỳ...

Các sản phẩm khóa cửa thông minh của Công ty TNHH công nghệ thông minh ASSA ABLOY Việt Nam, KCN Bá Thiện đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Công ty TNHH Công nghệ Thông minh ASSA ABLOY Việt Nam (KCN Bá Thiện) là thành viên của Tập đoàn ASSA ABLOY (Thụy Điển) - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất khóa cửa thông minh và thiết bị an toàn cao cấp. Trong 10 tháng năm 2025, công ty đã sản xuất và xuất khẩu gần 600 nghìn sản phẩm khóa thông minh, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Hiện, các sản phẩm của ASSA ABLOY Việt Nam đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Colombia, Nga, Cộng hòa Séc, Mexico... Doanh nghiệp hiện tạo việc làm ổn định cho 240 lao động với thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Nguyễn Đức Giáp - Trưởng Phòng Nhân sự cấp cao của công ty, Phú Thọ có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng công nghiệp, đặc biệt là khoảng cách gần sân bay quốc tế Nội Bài, thuận tiện cho logistics và di chuyển nhân sự. Trong quá trình đầu tư và vận hành nhà máy, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền tỉnh, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, cung ứng lao động và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Những chính sách này giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực xuất khẩu.

Cùng với ASSA ABLOY, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực linh kiện điện tử như BHFlex Vina, Power Logics Vina, Heasung Vina, Pratron Vina, Jawa Vina, Optrontec Vina... cũng liên tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh xuất khẩu. Các sản phẩm công nghệ cao hiện chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hàng hóa Phú Thọ đã có mặt tại các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và nhiều nước EU (Hà Lan, Đức, Cộng hòa Séc...).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên về xuất khẩu và thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng mặt bằng kịp thời. Cùng với đó, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hai cấp (tỉnh - xã) được triển khai đồng bộ với hơn 2.200 thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, minh bạch. Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng được thành lập để hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh đã tăng cường xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất - logistics. Các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh được đẩy mạnh, hướng tới mô hình sản xuất sạch, bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; công tác tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư được triển khai mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, góp phần nâng cao hình ảnh Phú Thọ - điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ. Các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời tổ chức chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tính đến 31/10/2025, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt gần 348 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2024; trong đó cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn 50 nghìn tỷ đồng, công nghiệp hỗ trợ hơn 17 nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gần 50 tỷ đồng...

Công ty TNHH Solum Vina KCN Bá Thiện II chuyên sản xuất và cung cấp linh kiện điện tử cho các tập đoàn điện tử từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Na Uy.

Theo Kho bạc Nhà nước Khu vực VIII, tính đến 20/10/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa đạt hơn 41 nghìn tỷ đồng (tăng 40%), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 5.300 tỷ đồng (tăng 4,8%).

Phát huy đà tăng trưởng, Phú Thọ đặt mục tiêu năm 2025 đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần năm 2020 và chiếm 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động kết nối với các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Anh và Hoa Kỳ; đồng thời đẩy mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số và kết nối cung - cầu trong nước.

Ngoài ra, tỉnh chú trọng khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một khu vực duy nhất, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và yêu cầu môi trường của các thị trường lớn.

Với quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu năng động, hiện đại của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, góp phần đưa thương hiệu hàng hóa Việt Nam vươn xa trên thị trường toàn cầu.

Văn Cường