Động lực mới từ “bộ tứ trụ cột”

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, Phú Thọ không chỉ là vùng đất cội nguồn giàu giá trị lịch sử - văn hóa, mà còn đứng trước cơ hội và không gian phát triển mới. Việc triển khai đồng bộ 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về thể chế, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế đang tạo nên “bộ tứ trụ cột”, mở ra động lực phát triển toàn diện cho Đất Tổ.

Công ty TNHH Exedy Việt Nam với 100% vốn nước ngoài (KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) đã giải quyết việc làm cho gần 300 lao động với thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Tạo hành lang pháp lý khơi thông các nguồn lực

Khép lại năm 2025, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc, vượt mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Quy mô kinh tế năm 2025 của tỉnh ước đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,56% so với năm 2024, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Năm 2025, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Phú Thọ đạt 1,51 tỷ USD, bằng 143% so với kế hoạch, tăng 64% so với năm 2024; vốn trong nước đạt trên 260,4 nghìn tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với năm 2024. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Phú Thọ nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước và ước đạt 95% so với kế hoạch vốn giao (36,5 nghìn tỷ đồng). Tỉnh đã khánh thành, khởi công 7 dự án, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 4 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng...

Đây là thành quả đáng tự hào trong một năm có nhiều thử thách, nhất là trong bối cảnh thực hiện tinh giản bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và dung hòa 3 trục kinh tế Hòa Bình – Vĩnh Phúc – Phú Thọ, với mỗi trục có thế mạnh riêng trong một thể thống nhất.

Hiện, tỷ lệ phủ sóng viễn thông của tỉnh đạt 98% diện tích với 9.283 trạm BTS, trong đó có 868 trạm 5G xây dựng mới, tăng gấp 6 lần so với trước ngày 1/7/2025. Tỉnh cũng đã phủ sóng 5G đến 100% trung tâm xã, phường và toàn bộ khu công nghiệp; làm sạch hơn 3,9 triệu dữ liệu dân cư; đồng bộ trên 3 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100%.

Sau khi hợp nhất, bộ máy hành chính của tỉnh được kiện toàn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về rà soát, thống nhất và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên toàn địa bàn. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tỉnh đã bãi bỏ 99 nghị quyết; ban hành 76 nghị quyết mới thay thế cho 177 nghị quyết; bãi bỏ 358 quyết định; ban hành 159 quyết định mới thay thế cho 348 quyết định; 47 quyết định đề nghị kéo dài thời gian thực hiện; bãi bỏ toàn bộ 27 chỉ thị...

Nền tảng thể chế được hoàn thiện phù hợp với bối cảnh mới đã tạo điều kiện để tỉnh khơi thông các nguồn lực phát triển. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 tổ chức ngày 19/12 vừa qua, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới và sự quyết liệt, hành động thông suốt của cả hệ thống chính trị, cùng sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2025, tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Sức mạnh cộng hưởng cho phát triển toàn diện

Cùng với Nghị quyết số 66-NQ/TW, các Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau đã tạo thành “bộ tứ trụ cột”, mở ra động lực phát triển mới, toàn diện và có chiều sâu cho tỉnh.

Từ tháng 9/2025, Phú Thọ là một trong những địa phương đầu tiên thí điểm ứng dụng ChatGPT vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 6 xã, phường. 100% xã, phường đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng và đi vào hoạt động. Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (https://theodoinq.dcs.vn) ghi nhận: Tính đến giữa tháng 12/2025, tỉnh đã hoàn thành 92/167 nhiệm vụ được giao, không có nhiệm vụ nào quá hạn. Đặc biệt, Phú Thọ duy trì trạng thái “xanh” ở cả cấp tỉnh và 100% cấp xã; đạt 100% tiêu chí giai đoạn 2 ở cả 4 khối: Đảng, HĐND, UBND và MTTQ.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đây là những kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có vai trò quyết định từ việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung kịp thời, chính quyền số được vận hành thông suốt đã thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW. Năm 2025, toàn tỉnh có 4.546 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 44,2% so với cùng kỳ và có gần 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22% so với năm 2024. Toàn tỉnh hiện có gần 42.000 doanh nghiệp; 17 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 49%; có 67 cụm công nghiệp đã được thành lập, trong đó có 35 cụm đang hoạt động.

Năm 2025 cũng ghi nhận sự bứt phá của Phú Thọ trong hội nhập quốc tế. Tại chương trình gặp mặt với chủ đề “Phú Thọ – Hội tụ, Hợp tác và Phát triển” diễn ra ngày 12/12 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Kế thừa và phát triển thành tựu của 3 tỉnh trước đây, tỉnh Phú Thọ mới đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại. Đến nay, tỉnh đã có quan hệ hợp tác với 21 địa phương của các nước Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia, Bulgaria, Cuba, Mông Cổ, với 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Có thể khẳng định, hành lang pháp lý được khai thông; khoa học – công nghệ và chuyển đổi số làm động lực; kinh tế tư nhân giữ vai trò then chốt; cùng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, “bộ tứ trụ cột” đang tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới. Trên nền tảng lịch sử – văn hóa Đất Tổ, với tầm nhìn chiến lược và cách làm quyết liệt, bài bản, Phú Thọ không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu của vùng trung du và miền núi phía Bắc, mà còn từng bước định hình trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại và bền vững. Đó là động lực mới để Đất Tổ vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Năm 2025 là năm khởi sắc rõ nét của du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới. Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh đón khoảng 14,5 triệu lượt khách, trong đó có 676 nghìn lượt khách quốc tế; số khách lưu trú đạt gần 4,6 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 14.800 tỷ đồng.

Ngọc Tuấn