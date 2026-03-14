Giữ ổn định giá xăng dầu trong nước, chi quỹ bình ổn cao nhất 5.000 đồng mỗi lít

Giá xăng dầu giữ ổn định trong kỳ điều hành ngày 13/3. Đáng chú ý, quỹ bình ổn tiếp tục chi mạnh, trong đó xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; Xăng không chì là 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít...

Một điểm bán xăng của Petrolimex tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cơ quan chức năng vừa có văn bản về điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, trong Công văn số 670 ngày 13/3 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nêu rõ, nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, hạn chế tác động đến kinh tế-xã hội, giá bán các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

Cùng với đó, việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng cụ thể như sau: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít và dầu mazut là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, từ 22h ngày 12/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít, xuống còn 22.500 đồng/lít; trong khi xăng RON 95 tăng 330 đồng/lít, lên mức 25.570 đồng/lít.

Ngoài ra, giá dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 27.020 đồng/lít; dầu hỏa tăng mạnh 2.520 đồng/lít, lên 26.930 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 340 đồng/kg, còn 18.660 đồng/kg.

Nguồn Vietnam+

Động lực phát triển kinh tế tư nhân

2026-03-13 12:51:00

baophutho.vn Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Phú Thọ....

