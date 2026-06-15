Giá vàng hôm nay (15-6): Người mua vàng miếng lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng hôm nay (15-6): Giá vàng miếng hôm nay niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, người mua lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng sau một tuần “xuống tiền”. Giá vàng thế giới phiên đầu tuần bật tăng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với sáng qua.

Nếu mua vàng miếng vào phiên ngày 7-6 và bán ra với giá hôm nay, người mua lỗ 6,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (15-6): Người mua vàng miếng lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng sau một tuần. Ảnh minh họa: laodong.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 15-6 như sau:

Vàng miếng Sáng 14-6 Sáng 15-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 144 147 144 147 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144 147 144 147 - - DOJI 144 147 144 147 - - PNJ 144 147 144 147 - - Phú Quý 144 147 144 147 - -

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay không biến động so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải ổn định giá giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào.

Vàng nhẫn DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.302 USD/ounce, tăng 82 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng.

Kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ cùng với sức mạnh của đồng USD đã làm suy yếu phần nào “cơn bão” từng thúc đẩy đà tăng của vàng kể từ năm 2023, khiến giá kim loại quý này rơi vào vùng dễ tổn thương quanh mức 4.000 USD/ounce trong bối cảnh triển vọng lãi suất tiếp tục được định hình.

Đợt đảo chiều của vàng đã làm dấy lên những câu hỏi về độ bền vững của xu hướng tăng giá kỷ lục, ngay cả khi các yếu tố như rủi ro địa chính trị, thâm hụt ngân sách và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Ảnh minh họa: The Star

“Trong ngắn hạn, thị trường phải hấp thụ rủi ro từ khả năng Fed tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên”, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận chiến lược vàng và kim loại tại State Street Investment Management nhận định.

Ông Aakash Doshi cho rằng vàng có khả năng phục hồi nếu căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu giảm xuống còn 80 USD/thùng. Về dài hạn, vàng có thể quay trở lại vai trò tài sản trú ẩn khi thâm hụt ngân sách ngày càng phình to và nếu những hệ lụy từ xung đột Mỹ - Iran dẫn đến tình trạng phân mảnh địa chính trị sâu sắc hơn.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ công bố mới đây đã làm tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất và khiến vàng lần đầu tiên trong hơn 20 năm rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Theo các nhà giao dịch kim loại quý, mức kỹ thuật quan trọng được theo dõi sát sao này - hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tại 4.446 USD - cho thấy động lực của thị trường đã thay đổi. Trước đó, vàng đã tăng tới 64% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất trong 46 năm.

Nicky Shiels, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp trong vài tháng tới, trước khi xuất hiện thêm các động lực và chất xúc tác mang tính chiến lược mới hỗ trợ thị trường.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,572 triệu đồng/lượng mua vào và 2,652 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 2,177 triệu đồng/lượng mua vào và 2,211 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,179 triệu đồng/lượng mua vào và 2,224 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 67,76 USD/ounce.

Theo qdnd.vn