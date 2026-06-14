Đất rừng khơi mạch tiềm năng

Với diện tích tự nhiên rộng lớn, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn chênh lệch, cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế so với vùng xuôi, xã vùng cao Xuân Đài gặp không ít khó khăn khi bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự đồng thuận và tinh thần vượt khó, chính quyền và Nhân dân đã phát huy lợi thế từ rừng, khơi dậy nguồn lực từ màu xanh đại ngàn để tạo dựng nền tảng kinh tế bền vững, từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương.

Một góc xã vùng cao Xuân Đài nhìn từ trên cao với cánh đồng Kim Thượng rộng lớn, trù phú nép mình bên những triền rừng bạt ngàn xanh thẳm.

Đến với xã vùng cao Xuân Đài những ngày này, điều dễ dàng cảm nhận được là luồng sinh khí mới đang hiện hữu sinh động trong từng nếp nghĩ, cách làm của người dân. Suốt dọc trục đường chính qua xã, hệ thống điện thắp sáng cùng camera an ninh chạy bằng năng lượng mặt trời được lắp đặt đồng bộ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trụ sở các cơ quan Đảng ủy, UBND đã được sửa chữa, nâng cấp khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

Vừa giới thiệu những mô hình, công trình mới mang tính đột phá của địa phương, đồng chí Lê Thảo - Bí thư Đảng ủy xã vừa cho biết: “Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng đất rừng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo dựng nền tảng phát triển nông, lâm nghiệp bền vững”.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Đài.

Từ trên cao nhìn xuống, Xuân Đài như một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa mộc mạc vừa hùng vĩ. Nổi bật giữa đại ngàn xanh thẳm là cánh đồng Kim Thượng rộng lớn - vùng trọng điểm sản xuất lương thực của địa phương với những thửa ruộng trải dài xanh mướt. Đi sâu vào các khu dân cư, nhịp sống sản xuất mới hiện lên sôi động qua những mô hình kinh tế nông nghiệp hàng hóa đầy triển vọng.

Trên các triền đồi, cây chè đang trở thành nguồn sinh kế ổn định của nhiều hộ dân. Hiện địa phương duy trì 103 ha chè, sản lượng chè búp tươi trong quý I/2026 đạt 23,8 tấn; trong đó có một sản phẩm chè xanh đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Bên cạnh cây chè, các mô hình sản xuất măng chua đặc sản và chế biến nông, lâm sản gắn với lợi thế bản địa cũng đang từng bước được mở rộng quy mô, khơi dậy nghề truyền thống và tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm vững chắc cho đồng bào.

Cán bộ xã Xuân Đài và kiểm tra, động viên tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX trên địa bàn.

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, Xuân Đài còn từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những công trình mang nhiều ý nghĩa là cầu Đoàn Kết - cây cầu được xây dựng sau khi trận lũ lớn cuốn trôi cây cầu cũ, gây chia cắt giao thông giữa các khu dân cư.

Điều đặc biệt không chỉ nằm ở sự hỗ trợ của doanh nghiệp mà còn ở tinh thần đồng lòng của người dân địa phương. Hàng chục hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công làm đường dẫn dài hàng trăm mét để kết nối hai đầu cầu. Dù hiện nay tuyến đường mới là đường đất nhưng nền đường được đắp chắc chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Cây cầu mang tên Đoàn Kết không chỉ nối những bản làng mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng, cho sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân. Khi tuyến đường kết nối các khu Xuân, Quyền 1 hoàn thành đồng bộ, những điểm nghẽn về giao thương sẽ được tháo gỡ, tạo điều kiện để nông, lâm sản địa phương vươn xa hơn tới thị trường.

Cầu Đoàn Kết nối liền các khu dân cư được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp và sự đồng lòng hiến đất làm đường dẫn của Nhân dân xã Xuân Đài.

Cùng với đó, hệ thống điện lưới quốc gia, hạ tầng viễn thông, bưu chính và mạng lưới trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Với độ che phủ rừng đạt 95,4%, Xuân Đài đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển kinh tế lâm nghiệp và kinh tế xanh. Địa phương đang tập trung phát triển rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC nhằm nâng cao giá trị lâm sản. Cùng với đó, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Sơn cũng đang mở ra nhiều cơ hội mới, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trưa vùng cao, trong bữa cơm đậm tình nghĩa miền sơn cước gồm những sản vật đặc trưng của địa phương như cá suối, vịt suối, măng chua, gà nhiều cựa... kể câu chuyện về sự trù phú mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Bên chén chè xanh đượm vị núi rừng, câu chuyện về tương lai phát triển của Xuân Đài vẫn tiếp tục được nối dài.

Từ những cánh rừng bạt ngàn, những đồi chè xanh mướt đến những cây cầu nối nhịp yêu thương, mạch nguồn phát triển của Xuân Đài đang được khơi thông bằng sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân. Những tiềm năng từ đất và rừng đang dần được đánh thức, hứa hẹn đưa vùng đất nơi có Vườn quốc gia Xuân Sơn vững bước trên hành trình phát triển mới.

Lê Hoàng