Xã Vĩnh Thành vượt khó vươn lên sau sáp nhập

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt đối với xã Vĩnh Thành khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã trước đây (Sao Đại Việt, Lũng Hòa, Tân Phú). Trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, phải mặt với một số khó khăn, xã Vĩnh Thành vẫn duy trì được sự ổn định, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt trên 1.911 ha, hoàn thành 99,5% kế hoạch năm. Cây lúa vẫn là cây trồng chủ lực với diện tích gieo trồng hai vụ gần 1.300 ha; năng suất bình quân đạt 61,56 tạ/ha, tăng so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng giống mới và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 9.500 tấn, cơ bản bảo đảm an ninh lương thực và nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.

Cảnh quan “sáng-xanh-sạch-đẹp” tại xã Vĩnh Thành.

Cùng với đó, cơ cấu cây trồng từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Các vùng rau màu an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP được hình thành và mở rộng với trên 25 ha rau mùi tàu và 31 ha bí đỏ tại một số thôn, góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích và tăng thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực chăn nuôi nhìn chung ổn định; mặc dù xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nhưng đã được kiểm soát kịp thời, không để lây lan diện rộng. Tổng đàn lợn tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi các mô hình chăn nuôi khép kín, sử dụng biogas và chế phẩm sinh học tiếp tục được nhân rộng, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Nuôi trồng thủy sản duy trì diện tích gần 273 ha, sản lượng đạt khoảng 1.145 tấn.

Trong bức tranh chung của nền kinh tế địa phương, tài chính – ngân sách là điểm sáng nổi bật, thể hiện rõ năng lực điều hành của chính quyền xã sau sáp nhập. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã trong năm 2025 ước đạt 286 tỷ đồng, đạt hơn 400% kế hoạch dự toán giao. Kết quả này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh xã mới đi vào hoạt động từ giữa năm, bộ máy vừa được sắp xếp, kiện toàn, yêu cầu chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội tăng cao.

Cùng với thu ngân sách, công tác điều hành chi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm cân đối thu – chi, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư công, giáo dục, y tế, chính sách xã hội và hoạt động của bộ máy chính quyền. Việc thu ngân sách vượt cao so với dự toán phản ánh sự chủ động của cấp ủy, chính quyền trong quản lý tài chính, khai thác hiệu quả các nguồn thu hợp pháp, đồng thời tạo dư địa quan trọng cho đầu tư phát triển trong những năm tiếp theo.

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý đất đai, đầu tư công, giải ngân vốn được tăng cường, nhiều tồn tại kéo dài từng bước được rà soát, xử lý, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Nông dân xã Vĩnh Thành chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Giáo dục, y tế được duy trì ổn định ngay sau sáp nhập; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế được quan tâm; riêng năm 2025, Quỹ vì người nghèo của xã nhận được trên 177 triệu đồng ủng hộ, góp phần hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống

Đánh giá chung cho thấy, những kết quả đạt được của xã Vĩnh Thành trong năm 2025 là kết tinh của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, chính quyền xã; sự chủ động trong kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt; cùng với sự đồng thuận, nỗ lực vươn lên của nhân dân trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, giá trị gia tăng chưa cao; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa thật đồng bộ; công tác xử lý tồn tại về đất đai, đầu tư sau sáp nhập cần thêm thời gian. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là khu vực thuần nông vẫn còn khó khăn.

Bước sang năm 2026 và những năm tiếp theo, xã Vĩnh Thành xác định tiếp tục giữ vững ổn định, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính - ngân sách; đồng thời tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

