“Dẫn nhịp” để nông sản vươn ra “biển lớn”

Những đồi chè xanh ngát vươn mình trong sương sớm, những vườn bưởi Đoan Hùng trĩu quả ngọt thơm, đến đặc sản nức tiếng như thịt chua Thanh Sơn hay mì gạo Hùng Lô... tất cả đều được tạo nên từ đôi bàn tay cần cù, tài hoa, từ tình yêu và khát vọng làm giàu chính đáng của người nông dân. Tuy nhiên, hành trình để những “trái ngọt” ấy tự tin bước vào siêu thị sang trọng hay vượt đại dương vươn ra “biển lớn” luôn là một trăn trở lớn, đòi hỏi những nhịp cầu kết nối bền bỉ và sự thay đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất.

Cây chè tại Phú Thọ trở thành một trong những nguyên liệu xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao

Những năm gần đây, nông nghiệp Phú Thọ ghi nhận sự chuyển biến rõ nét khi từng bước thoát khỏi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, mang tính tự phát, để hướng tới phát triển theo chuỗi giá trị hiện đại. Người nông dân không còn chỉ dừng lại ở câu hỏi “sản xuất cái gì” mà đã chủ động quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và tạo dựng hình ảnh cho sản phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Minh chứng rõ nét nhất cho hành trình này chính là câu chuyện của làng nghề mì gạo Hùng Lô (Phường Vân Phú). Từ một làng nghề truyền thống, nơi người dân vốn chỉ quen làm thủ công, sản phẩm tiêu thụ quanh quẩn trong vùng, nay đã vươn mình trở thành một thương hiệu quốc gia. Ngược thời gian về những năm 2004, làng nghề được công nhận nhưng sản xuất vẫn rất manh mún. Sản phẩm dù ngon nhưng khó ra khỏi “lũy tre làng”. HTX đã quyết liệt đổi mới, sản phẩm nay được đóng bao bì hiện đại, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chính sự chăm chút về diện mạo và chuẩn hóa chất lượng đã giúp mì gạo Hùng Lô không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn đủ điều kiện để tự tin “gõ cửa” các hệ thống phân phối lớn như siêu thị BigC, Co.op Mart hay WinMart trên khắp cả nước”.

Bưởi Đoan Hùng và các sản phẩm phụ từ bưởi được dán tem truy xuất nguồn gốc, thường xuyên góp mặt tại các hội chợ, triển lãm và trên các sàn thương mại điện tử

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc đưa sản phẩm lên môi trường mạng không còn là chuyện xa lạ, nhưng với nhiều bà con nông dân, đó từng là một thử thách đầy rào cản. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ về kỹ năng và tư duy, những “lão nông” vốn chỉ quen với cày cuốc nay đã dần trở thành những “nông dân số” năng động. Họ học cách chụp ảnh sản phẩm sao cho bắt mắt, cách viết mô tả hấp dẫn để chạm đến cảm xúc khách hàng, và làm quen với việc quản lý đơn hàng trực tuyến.

Sàn giao dịch thương mại điện tử giaothuong.net.vn cùng các nền tảng lớn như Shopee, Lazada hay Postmart đã trở thành những “chợ mạng” sôi động. Tại đây, những túi chè xanh, những hộp thịt chua hay sợi mì Hùng Lô có thể đến tay người tiêu dùng ở mọi miền Tổ quốc chỉ sau vài cú chạm. Công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa hương vị quê hương đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.

Không chỉ hiện diện trên không gian mạng, nông sản Phú Thọ còn chủ động mở rộng thị trường thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm tại nhiều địa phương như Hà Nội, Điện Biên, Đà Nẵng... Thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, bà con nông dân không chỉ tiêu thụ được sản phẩm mà còn có cơ hội tiếp cận đối tác, tìm hiểu nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của thị trường. Nhiều kết nối, hợp tác được hình thành ngay tại các hội chợ, triển lãm, trở thành tiền đề cho những hợp đồng cung ứng lâu dài, góp phần ổn định đầu ra, giảm bớt áp lực tiêu thụ nông sản mỗi khi vào vụ thu hoạch.

Sản phẩm mì gạo Hùng Lô trên kệ hàng siêu thị tại Nhật Bản

Các sản phẩm như chè, gỗ ván ép và đặc biệt là mì gạo đã bắt đầu khẳng định chất lượng tại những thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, và một số quốc gia châu Âu. Để làm được điều này, người nông dân đã phải tự “nâng cấp” mình để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như GlobalGAP hay ISO.

Sự thành công của mì gạo Hùng Lô hay chè Phú Thọ tại nước ngoài không chỉ mang lại giá trị ngoại tệ mà còn là minh chứng cho việc kết hợp hài hòa giữa bí quyết gia truyền và quy trình sản xuất sạch hơn. Người nông dân giờ đây không chỉ làm ra sản phẩm tốt mà còn biết nắm bắt các quy định quốc tế, biến kiến thức thành “vũ khí” để cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

Nhìn về giai đoạn 2026-2030, nông nghiệp Phú Thọ đang định hình theo hướng “Xúc tiến thương mại xanh và số hóa”. Đây không chỉ là xu thế mà còn là cam kết của bà con nông dân đối với người tiêu dùng. Việc gắn sản phẩm với các chứng nhận sinh thái, sản xuất hữu cơ sẽ giúp nâng tầm giá trị nông sản. Trong tương lai, một hệ sinh thái thương mại hiện đại với hạ tầng logistics đồng bộ sẽ được xây dựng để giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh. Những vùng đất miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh sẽ không còn bị bỏ lại phía sau khi công nghệ và các kênh phân phối hiện đại len lỏi đến tận từng hộ sản xuất.

Sự đồng hành của các cơ quan quản lý và các tổ chức liên kết đóng vai trò là “người dẫn nhịp”, nhưng chính tinh thần cần cù, sáng tạo và không ngại đổi mới của bà con mới là động lực chính để “cỗ xe nông nghiệp Phú Thọ” tiến về phía trước. Mỗi sản phẩm OCOP, mỗi món đặc sản quê hương khi ra đến thị trường không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chở theo tâm huyết và tình yêu của những người con Đất Tổ.

Hành trình đưa nông sản vươn ra thị trường rộng lớn vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, khi niềm tin của người nông dân được củng cố bằng những kết quả cụ thể, khi các vướng mắc trong khâu tiêu thụ được tháo gỡ kịp thời bằng những giải pháp phù hợp, hiệu quả, đó cũng là lúc bà con yên tâm gắn bó lâu dài với đồng ruộng. Mục tiêu hình thành những cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ bền vững, từng bước tạo dựng những thương hiệu nông sản có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế đang dần trở nên khả thi. Đây là nỗ lực chung nhằm hướng tới một Phú Thọ phát triển bền vững, nơi nông nghiệp không chỉ là sinh kế mà còn trở thành niềm tự hào của người dân vùng Đất Tổ cội nguồn.

Lê Hoàng