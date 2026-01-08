Vùng cao Đà Bắc tất bật chuẩn bị vụ đào Tết

Chỉ còn gần một tháng nữa bước vào vụ đào Tết, các nhà vườn ở xã vùng cao Đà Bắc đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị những gốc đào đẹp nhất đưa ra thị trường. Theo dự báo, thị trường hoa đào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ sôi động, thu hút đông đảo khách hàng bởi vẻ đẹp đặc trưng, quyến rũ của đào phai vùng cao Đà Bắc.

Các nhà vườn tại xã Đà Bắc tập trung tuốt lá, tỉa cành chuẩn bị cho vụ đào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sẵn sàng cho vụ đào Tết

Vùng cao Đà Bắc từ lâu nổi tiếng với những gốc đào phai cổ thụ lâu năm. Giống đào nơi đây chủ yếu được tuyển chọn từ các vùng đồi núi cao, có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Hoa đào mang sắc hồng phai rực rỡ, cánh hoa mơn mởn, tràn đầy sức sống. Đào Đà Bắc có thế cây, dáng hoa đặc trưng, khó trộn lẫn với các địa phương khác.

Ghi nhận tại các nhà vườn trên địa bàn xã Đà Bắc, thời điểm này, người trồng đào đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng, nhằm đảm bảo cây và cành đào nở hoa đẹp nhất phục vụ thị trường Tết.

Tại vườn đào Thanh Tú, nhiều nhân công đang tất bật tuốt lá, tỉa cành cho từng gốc đào một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Nhà vườn hướng tới cung cấp cho thị trường các sản phẩm đa dạng về thế cây, chủng loại hoa và phân khúc giá. Theo đánh giá, nhờ thời tiết cuối năm thuận lợi, ấm áp nên chất lượng hoa đào năm nay được dự báo đẹp hơn so với các năm trước. Hiện vườn có trên 100 gốc đào cổ thụ, quy mô tiếp tục được mở rộng để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Giá bán dao động từ 2 – 10 triệu đồng/cây; một số gốc đào cổ thụ có giá trên 20 – 30 triệu đồng/cây.

Anh Trần Thiên Tú, chủ vườn đào Thanh Tú cho biết: Công đoạn quan trọng nhất quyết định giá trị cây đào là việc cắt tỉa, tạo tán, tạo thế và điều tiết cho cây ra hoa đúng thời điểm, với điều kiện nhiệt độ lý tưởng khoảng 20 độ C. Năm nay, việc tuốt lá được thực hiện trước Tết khoảng 60 ngày. Công đoạn này đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn cao để dinh dưỡng tập trung nuôi nụ, giúp hoa nở đúng dịp.

Theo các nhà vườn, để đào có thế đẹp, hoa bền và sinh trưởng tốt, người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật theo từng thời điểm. Sau lần cắt dăm cuối vào đầu tháng 7 âm lịch, cây được bón lân nhằm giúp dăm mập, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa. Sang tháng 8 âm lịch, tiến hành hãm sinh trưởng bằng thuốc điều hòa để cây dừng phát triển, tập trung làm nụ. Trước Tết từ 50 – 60 ngày, tùy kích thước nụ và diễn biến thời tiết, người trồng sẽ vặt lá để cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa.

Nắm bắt xu thế thị trường

Những năm gần đây, xã vùng cao Đà Bắc đã trở thành vùng trồng đào tập trung, với trên 20 nhà vườn quy mô lớn, tổng diện tích hơn 5 ha. Toàn xã hiện có khoảng trên 5.000 gốc đào các loại, chủ yếu là đào phai, bích đào, đào bạch. Trồng và kinh doanh đào Tết không chỉ mang tính thời vụ mà đã trở thành mô hình kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Thương lái sử dụng xe tải chuyên dụng thu mua tận vườn

Để bắt kịp nhu cầu thị trường, các nhà vườn chủ động nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng, chú trọng tạo dáng cây phù hợp với không gian nhà ở, cơ quan, công sở. Nhờ đó, đào Đà Bắc ngày càng thu hút khách hàng trong và ngoài địa phương đến tham quan, lựa chọn những gốc đào đẹp, độc, lạ trưng bày dịp Tết.

Anh Đỗ Văn Thịnh, chủ vườn đào Thịnh Đỗ Văn cho biết: Khoảng 2 – 3 năm trở lại đây, thị trường đào phai ngày càng sôi động. Gia đình tôi tập trung vào phân khúc khách hàng trung bình, giá mỗi cây dao động từ 2 – 5 triệu đồng. Khách hàng ưa chuộng các thế đào như dáng long, dáng huyền, dáng thông...

Cùng với việc chuẩn bị nguồn cung, các nhà vườn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua các kênh thông tin và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... nhằm kết nối với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê đào chơi Tết cũng phát triển, với mức giá từ 1 – 5 triệu đồng/cây, đã bao gồm chi phí vận chuyển và chăm sóc.

Đồng chí Đào Đức Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết: Mô hình trồng đào đã và đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Để chuẩn bị tốt cho vụ đào Tết Nguyên đán Bính Ngọ, địa phương mong muốn các nhà vườn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp để hoa nở đúng dịp; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đức Anh