Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc giữ vững đà tăng trưởng

Với chiến lược, định hướng kinh doanh phù hợp, năm 2025, Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng giúp nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc giải ngân vốn vay cho khách hàng đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc năm 2025, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Dư nợ đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 250 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tốc độ tăng 19%; chất lượng tín dụng/huy động vốn được đảm bảo; tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, chiếm 0,15% tổng dư nợ... Có được kết quả khả quan trong bối cảnh tình hình kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động như hiện nay, Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc đã vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách tín dụng đưa nguồn vốn vay đến với người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, để việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tại các xã thuộc địa bàn cho vay; phối hợp với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể phân tích đánh giá thế mạnh, nhu cầu vốn vay phát triển kinh tế của từng địa phương, từ đó chủ động nguồn vốn và triển khai các gói vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bà Đặng Thanh Chi - Giám đốc Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc chia sẻ: Đóng trên địa bàn có hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ sôi động nên dư địa tăng trưởng tín dụng còn rất lớn, song sức cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Chính vì vậy, để giữ chân khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng mới, Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc không ngừng hoàn thiện, đổi mới, xây dựng một chiến lược kinh doanh khác biệt. Đó là nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh; thái độ phục vụ, giao tiếp của giao dịch viên luôn niềm nở, gần gũi với bà con... Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh số hóa trong hoạt động ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận vốn vay. Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin, thực trạng thị trường... từ đó đưa ra những định hướng, tư vấn cho khách hàng đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp, đạt hiệu quả.

Thực tế, nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; khai thác tiềm năng tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống... giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Là một trong những khách hàng thân thiết của Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc, bà Lê Thị Ánh, tiểu thương kinh doanh hàng nông sản tại xã Thổ Tang chia sẻ: Nhờ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc việc kinh doanh nông sản của gia đình tôi dần ổn định và phát đạt như ngày hôm nay. Mong rằng, thời gian tới, ngành ngân hàng nói chung và Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc nói riêng tiếp tục triển khai những gói vay ưu đãi, giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Dự báo, năm 2026, tình hình kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động; thị trường vốn tiếp tục khan hiếm, lãi suất tăng. Để giữ vững đà tăng trưởng, cùng với việc nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác huy động nguồn đảm bảo cung ứng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Agribank Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc tiếp tục tuần hoàn lại dòng khách hàng, định hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là thế mạnh tại địa bàn và tiếp tục phục vụ nhu cầu tiêu dùng phục vụ đời sống của người dân. Trong đó, trọng tâm là phục vụ các hộ, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, triển khai đầy đủ, vận dụng linh hoạt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Trần Tỉnh