Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, tiến gần mức đỉnh kỷ lục

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.485,39 USD/ounce vào đầu giờ chiều theo giờ miền Đông nước Mỹ, nối tiếp đà tăng gần 3% của phiên trước và tiến sát mức đỉnh kỷ lục 4.549,71 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, tiến gần mức đỉnh kỷ lụcVàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, tiến gần mức đỉnh kỷ lục do sự kết hợp giữa căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giới đầu tư chờ đợi số liệu việc làm của Mỹ để có thêm cơ sở đánh giá định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.485,39 USD/ounce vào đầu giờ chiều theo giờ miền Đông nước Mỹ, nối tiếp đà tăng gần 3% của phiên trước và tiến sát mức đỉnh kỷ lục 4.549,71 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 12/2025. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 1%, lên 4.496,10 USD/ounce.

Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt mức 4.800 USD/ounce vào quý IV/2026, dựa trên các yếu tố: lãi suất giảm, thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Fed và lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ đầu tư.

Các chuyên gia của Kitco Metals cho biết, giới đầu tư kim loại quý đang đánh giá triển vọng thị trường với mức độ rủi ro cao hơn so với các kênh đầu tư khác, qua đó góp phần hỗ trợ nhu cầu đối với vàng và bạc như những tài sản an toàn.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, vàng - tài sản an toàn truyền thống - đã tăng khoảng 64% trong năm 2025, ghi nhận mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ 1979.

Thị trường cũng đang theo dõi sát báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này, với dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 60.000 việc làm trong tháng 12/2025, thấp hơn mức 64.000 việc làm của tháng trước đó. Dữ liệu từ LSEG cho thấy các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, nhấn mạnh rằng các điều chỉnh lãi suất tiếp theo cần được điều chỉnh thận trọng để cân bằng rủi ro về thất nghiệp và lạm phát.

Giá bạc giao ngay tăng 5,4% lên 80,68 USD/ounce sau khi đã tăng vọt 147% trong năm 2025. Giá bạch kim và palladium cũng lần lượt tăng mạnh 7,2% và 5,9%.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 7/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,00-158,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

(Nguồn TTXVN/Vietnam+)


