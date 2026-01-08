Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng, Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng gắn với công tác an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc trao tặng đèn cho học sinh Trường Tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong.

Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc đã tổ chức tri ân 8 khách hàng tiêu biểu có sản lượng điện sử dụng từ 1 triệu kWh mỗi năm trở lên. Đây là những khách hàng thường xuyên chủ động dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm, tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thanh toán tiền điện đầy đủ. Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm biến áp cho các khách hàng doanh nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn, giúp giảm nguy cơ sự cố, đảm bảo trạm biến áp vận hành ổn định, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục cho khách hàng.

Triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin 2025”, Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc đã trao 10 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Tiền Phong.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ 2025” được triển khai tại Trường Tiểu học Tiền Phong với hoạt động trao tặng đèn cho học sinh nhà trường. Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc phối hợp chính quyền địa phương bàn giao công trình “Thắp sáng làng quê” năm 2025 tại tiểu khu Mó La, xã Đà Bắc, với 15 bộ đèn LED năng lượng mặt trời, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 0,6 km. Ngoài ra, thực hiện chương trình Tháng tri ân khách hàng, đơn vị hỗ trợ lắp đặt mới công tơ điện miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn.

Thu Hà