Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản

Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, Phú Thọ đã khẳng định vai trò “cầu nối công nghiệp” giữa khu vực Trung du Bắc Bộ và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Những lợi thế này đang trở thành yếu tố then chốt thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI, nhất là doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại tỉnh.

Vị thế chiến lược, hạ tầng đồng bộ

Sau sáp nhập, Phú Thọ trở thành trung tâm liên kết vùng phía Tây Bắc Thủ đô, gần sân bay quốc tế Nội Bài, thuận lợi cho kết nối giao thương trong nước và quốc tế. Hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng gồm cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 2, 2B, 32C và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, giúp doanh nghiệp dễ dàng tham gia chuỗi sản xuất, logistics và tiêu thụ sản phẩm.

Các khu công nghiệp (KCN) hiện đại như Thụy Vân, Phú Hà, Trung Hà, Tam Nông, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện, Bình Xuyên... được quy hoạch đồng bộ, có quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà đầu tư Nhật Bản. Cùng với đó, nguồn nhân lực trẻ, tay nghề cao, chi phí cạnh tranh đang trở thành lợi thế lớn giúp Phú Thọ hấp dẫn các tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, điện - điện tử và sản xuất xanh.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam - doanh nghiệp hàng đầu trong ứng dụng công nghệ tự động hóa dây chuyền lắp ráp, sản xuất ô tô, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 9/10/2025, toàn tỉnh thu hút được 727 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 13 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản đứng thứ 2 về số lượng dự án nhưng dẫn đầu về quy mô và hiệu quả đầu tư, thể hiện niềm tin của doanh nghiệp “xứ sở hoa anh đào” vào môi trường kinh doanh của tỉnh.

Hiện, tỉnh có 79 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 2,1 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế tạo linh kiện, thiết bị điện tử, ô tô - xe máy. Các thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Sumitomo, Hitachi Astemo, TOTO... đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp quy mô vùng tại Phú Thọ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: “Phú Thọ luôn coi doanh nghiệp và nhà đầu tư là trung tâm của sự phát triển. Tỉnh cam kết hỗ trợ tối đa, bảo đảm cơ chế chính sách thông thoáng, thủ tục hành chính nhanh gọn và hạ tầng đồng bộ để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất - kinh doanh lâu dài”.

Trong những năm gần đây, Phú Thọ liên tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, tăng cường đối thoại công - tư và triển khai hiệu quả mô hình “Chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, điện tử, chế tạo và nông nghiệp thông minh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao. Nhờ đó, Phú Thọ trở thành điểm đến an toàn, tin cậy và thân thiện cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Biểu tượng hợp tác Việt - Nhật tại tỉnh

Là nhà đầu tư tiên phong của Nhật Bản tại Việt Nam, hơn 30 năm qua, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã gắn bó chặt chẽ với vùng đất Phú Thọ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam với hơn 700 nghìn xe sản xuất và 1 triệu xe giao đến tay khách hàng; doanh thu xuất khẩu linh kiện đạt gần 1 tỷ USD; đóng góp 14,4 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước, 32 triệu USD cho các hoạt động xã hội trên 4 lĩnh vực: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội và giáo dục - đào tạo. Công ty xây dựng chuỗi cung ứng nội địa với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa, đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự tận tâm, nhiệt huyết. Ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam cho biết: Toyota Việt Nam sẽ hiện đại hóa trụ sở, nâng cấp nhà máy sản xuất và khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD, qua đó góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm sản xuất xe điện hàng đầu khu vực phía Bắc. Song song với đó, Toyota Việt Nam sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nhằm giảm phát thải và mở rộng danh mục sản phẩm xanh, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh Toyota Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo - một trong những “ông lớn” công nghiệp của Nhật Bản cũng đang mở rộng đầu tư tại Phú Thọ với KCN Thăng Long Vĩnh Phúc. Khởi công từ năm 2017, đến nay, KCN đạt tỷ lệ lấp đầy 96% với 60 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông và Việt Nam, giải quyết việc làm ổn định cho 14 nghìn lao động. Từ năm 2017 đến nay, KCN đã tham gia, đóng góp gần 8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, ông Kenta Kawanabe - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc bày tỏ sự biết ơn UBND tỉnh, các sở, ngành và các đối tác đã đồng hành cùng công ty trong quá trình phát triển. Ông nhấn mạnh: KCN Thăng Long Vĩnh Phúc do Tập đoàn Sumitomo phát triển với hạ tầng đạt chuẩn Nhật Bản và nhiều dự án giá trị gia tăng, là minh chứng sống động cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Với phương châm “Đồng hành - Phát triển - Thịnh vượng”, Phú Thọ đang xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, thân thiện, hiệu quả và khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của doanh nghiệp Nhật Bản tại miền Bắc. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Toyota, Sumitomo, Honda, TOTO... không chỉ thể hiện niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, mà còn mở ra triển vọng để Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xanh mới của Việt Nam, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Trần Tỉnh