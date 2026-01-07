Tăng hiệu quả hỗ trợ nhờ giảm lãi suất tín dụng chính sách

Theo Quyết định số 2553 ngày 21/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2025, lãi suất cho vay của nhiều chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã được điều chỉnh giảm, áp dụng cho cả dư nợ hiện hành, người dân được giảm lãi ngay mà không phải hoàn thiện lại thủ tục.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê kiểm tra mô hình nuôi dúi của anh Trần Công Nguyên, khu Gò Muối, xã Văn Bán.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê cho biết: Ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phòng giao dịch đã niêm yết công khai lãi suất mới tại các điểm giao dịch xã, đồng thời phối hợp với UBND các xã, tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người dân về việc điều chỉnh lãi suất cho vay; cập nhật lãi suất mới trên hệ thống, áp dụng tự động với tất cả khoản vay.

Đến làm thủ thục vay vốn giải quyết việc làm tại Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê, anh Trần Công Nguyên ở khu Gò Muối, xã Văn Bán cho biết: Trước đây tôi đã vay theo chương trình hộ cận nghèo để sản xuất, kinh doanh với số tiền 100 triệu. Số tiền này đã được đầu tư vào mô hình nuôi dúi. Ban đầu tôi nuôi dúi bản địa và dúi má đào để xuất bán giống và xuất cho các nhà hàng. Sau một thời gian, nhận thấy nuôi dúi má đào bán giống có nhiều ưu điểm và giá trị kinh tế cao hơn, tôi đã chuyển hẳn sang chuyên cung cấp giống cho các hộ nuôi khác.

“Hiện, tôi đang có nhu cầu vay vốn NHCSXH theo chương trình giải quyết việc làm để mở rộng quy mô chuồng trại nuôi dúi, cũng vừa hay NHCSXH có chương trình giảm lãi suất cho vay, tôi đã làm thủ tục vay để được giải ngân sớm nhất”- anh Nguyên chia sẻ.

Là một trong những hộ vay vốn được giảm lãi suất đợt này, anh Hoàng Quốc Trào ở khu Quyết Thắng, xã Văn Bán phấn khởi bày tỏ: Gia đình tôi vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê để đầu tư phát triển thủy sản. Mới đây, tôi được cán bộ NHCSXH Cẩm Khê, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tuyên truyền về chính sách giảm lãi suất cho vay. Người dân chúng tôi rất phấn khởi khi được giảm bớt gánh nặng nộp tiền lãi, giúp gia đình yên tâm phát triển kinh tế.

Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê đang triển khai 21 chương trình tín dụng chính sách như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ duy trì, tạo việc làm, mở rộng quy mô sản xuất; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn... Hiện, doanh số cho vay của phòng ước đạt 140,6 tỷ đồng với 2.350 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ước đạt 706,5 tỷ đồng, tăng trên 28,9 tỷ đồng so với năm 2024 (tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 4,26%, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng). Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt trên 691 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn địa phương đạt trên 10,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 2.000 lượt khách hàng được vay vốn. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,12%/tổng dư nợ. Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê duy trì 16 điểm giao dịch; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 363 tổ TK&VV, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận chính sách tín dụng, tiết giảm chi phí, công khai, minh bạch dưới sự giám sát của cấp ủy, chính quyền, khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê Nguyễn Văn Xuân chia sẻ: Chính sách hỗ trợ giảm lãi suất suất cho vay đối với khách hàng vay vốn tại NHCSXH mang tính nhân văn và có ý nghĩa thiết thực. Mức lãi mới giúp bà con giảm bớt chi phí đầu vào, nhẹ gánh khoản trả lãi hàng tháng, có thêm động lực để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Với người dân, đây không đơn thuần là chính sách giảm lãi suất, mà là sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực giúp các hộ vay vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Tuấn