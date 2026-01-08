Chủ động cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp cuối năm, cùng với những tác động khó lường của thị trường trong nước và quốc tế, việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định được xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống người dân và mục tiêu ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Siêu thị GO Vĩnh Phúc chủ động nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu của Nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những tháng cuối năm 2025, công tác chuẩn bị nguồn hàng, cân đối cung cầu và kiểm soát giá cả thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được tỉnh triển khai chủ động, bài bản. Theo đánh giá của các ngành chức năng, sức mua trên thị trường dịp Tết Nguyên đán thường tăng từ 20 - 30% so với ngày thường, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, bánh mứt, đồ uống và hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, biếu tặng. Trước thực tế đó, tỉnh đã sớm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, tổ chức mạng lưới phân phối hợp lý, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Công tác chuẩn bị nguồn hàng được triển khai đồng bộ với sự tham gia tích cực của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối và thương nhân đầu mối trên địa bàn. Nhiều đơn vị bán lẻ lớn đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ từ 30 - 40% so với thời điểm bình thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng, dầu ăn, đường, sữa, rau củ quả và thực phẩm chế biến sẵn.

Việc tăng trữ hàng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong những ngày cao điểm cận Tết mà còn là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ thiếu hàng, đẩy giá trong trường hợp thị trường có biến động bất thường.

Song song với việc chuẩn bị nguồn cung, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được tỉnh triển khai rộng khắp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tham gia. Thời gian thực hiện chương trình bình ổn giá được xác định từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 26/2/2026, tức mùng 10 Tết Nguyên đán.

Trong thời gian này, các doanh nghiệp cam kết giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng thiết yếu, không điều chỉnh tăng giá đột biến, đồng thời tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng và chia sẻ khó khăn với người dân.

Theo Sở Công Thương, việc cân đối cung cầu và bình ổn thị trường được thực hiện trên cơ sở bám sát diễn biến thực tế của thị trường, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành. Trong đó, nhóm hàng bình ổn trọng tâm gồm gạo tẻ, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng, dầu ăn, đường kính, sữa cho trẻ em và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Các doanh nghiệp tham gia chương trình được tạo điều kiện thuận lợi về kết nối cung cầu, tổ chức điểm bán và tiếp cận nguồn vốn, qua đó nâng cao khả năng dự trữ, phân phối hàng hóa.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: kinh doanh lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử.

Hoạt động kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá trái quy định, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Thống kê sơ bộ cho thấy, trong năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý khoảng 2.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, với tổng số tiền xử phạt và truy thu nộp ngân sách gần 400 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, công tác quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng tăng cường rà soát, giám sát các sàn giao dịch, website và tài khoản bán hàng trực tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, niêm yết giá không minh bạch hoặc lợi dụng tâm lý mua sắm cuối năm để tăng giá bất hợp lý.

Việc siết chặt quản lý thị trường truyền thống và thị trường trực tuyến góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực tế thị trường những ngày cận Tết cho thấy, nguồn hàng trên địa bàn tỉnh khá dồi dào, hệ thống phân phối vận hành thông suốt, giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định. Một số mặt hàng có mức tiêu thụ tăng cao nhưng chưa ghi nhận hiện tượng khan hiếm hay sốt giá cục bộ. Điều này phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác chuẩn bị nguồn hàng, điều hành cung cầu và kiểm soát thị trường mà tỉnh đã triển khai từ sớm.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm thị trường ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân, góp phần để mọi nhà đón Tết an vui. Với sự chủ động trong công tác dự trữ hàng hóa, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tỉnh đã và đang tạo nền tảng vững chắc để giữ vững cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân và thúc đẩy sức mua ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quang Nam