Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 8/1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, ngành Công Thương đã đạt kết quả toàn diện, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp duy trì ở mức cao, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 199 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2024; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,8 tỷ USD, tăng 5%; kim ngạch nhập khẩu đạt 36 tỷ USD, tăng 3,7%.

Ngành đã kịp thời rà soát, đề xuất tham mưu xử lý 58 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động của ngành. Rà soát, tham mưu điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và phương án quản lý, vận hành các cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Công tác quản lý năng lượng được chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đảm bảo tình hình cung cấp điện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được củng cố, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nổi cộm.

Năm 2026, ngành Công Thương phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 16%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 26,2%; tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt trên 9%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 230.188 tỷ đồng, tăng 15,6%; kim ngạch xuất khẩu đạt 39.500 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 38.500 triệu USD; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 78%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của ngành Công Thương trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành Công Thương chủ động, tích cực đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, nâng cao chất lượng dự báo, nghiên cứu các quy định, chính sách mới, các chương trình, kế hoạch của tỉnh để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Công Thương chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ sát thực tiễn, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh sau sáp nhập. Triển khai, xây dựng thực hiện các đề án trọng tâm, gồm: Đề án phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm logistics vùng Trung du, miền núi phía Bắc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Xây dựng khu thương mại tự do; Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lắp đặt tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh; Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh... Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, xăng dầu, khoáng sản...

Đối với nhiệm vụ của từng lĩnh vực cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công Thương phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động đổi mới để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Công Thương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, 1 cá nhân tiêu biểu của ngành được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025.

Đức Anh