Khai mạc lễ hội sông Hồng - Tuần hợp tác Việt Nam – Trung Quốc lưu vực sông Hồng năm 2025

​Trong 2 ngày 21 và 22/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hồ Thái Bình (thành phố Di Lặc, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã diễn ra Lễ khai mạc “Lễ hội sông Hồng - Tuần lễ Hợp tác Việt Nam – Trung Quốc lưu vực sông Hồng năm 2025 và Đối thoại Hợp tác với các địa phương Việt –Trung lưu vực sông Hồng”. Tham dự có đại diện Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh cùng lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố dọc lưu vực sông Hồng của hai nước.

Lễ hội sông Hồng - Tuần lễ Hợp tác Việt Nam – Trung Quốc lưu vực sông Hồng là cơ chế quan trọng để các địa phương hai bên tăng cường hiểu biết, thúc đẩy kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng, góp phần xây dựng hành lang kinh tế thịnh vượng chung.

Tại buổi lễ, lãnh đạo đại diện các châu, thành phố phía Trung Quốc và các tỉnh, thành phố phía Việt Nam thuộc lưu vực sông Hồng đã trao đổi, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác địa phương Trung – Việt lưu vực sông Hồng trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình “Lễ hội sông Hồng - Tuần lễ Hợp tác Trung - Việt lưu vực sông Hồng năm 2025” đã diễn ra Hội nghị Đối thoại Hợp tác giữa các địa phương Trung - Việt lưu vực sông Hồng. Theo đó, tại các hội nghị theo từng lĩnh vực, lãnh đạo các sở, ngành của các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Ninh Bình phía Việt Nam và lãnh đạo các châu, thành phố của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy mối quan hệ, tăng cường hợp tác hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển trên các lĩnh vực hợp tác Truyền thông Trung – Việt lưu vực sông Hồng; hội nghị Liên minh hợp tác các Khu công nghiệp Trung – Việt lưu vực sông Hồng. Hội nghị bàn tròn kinh doanh về hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và hội chợ thương mại biên giới châu Hồng Hà năm 2025 và hội nghị xúc tiến trao đổi thúc đẩy việc thực hiện hợp tác Liên minh thương mại và Logistic Việt - Trung lưu vực sông Hồng năm 2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025).

P.V