Xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện, thuận tiện cho người dùng

Trong 2 ngày 10-11/1, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức tổ chức sự kiện “ONWARD - Mở lối tương lai xanh”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa xe hai bánh tại Việt Nam.

Tại sự kiện, Honda Việt Nam lần đầu tiên ra mắt mẫu xe máy điện hoàn toàn mới Honda UC3, đồng thời công bố chính sách bán hàng mới cho mẫu xe điện cao cấp CUV e; triển khai hệ thống trạm sạc - trạm đổi pin tại các thành phố lớn và mở chiến lược điện hóa, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện, thuận tiện cho người dùng.

Theo đó, Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent Urban Life Partner” - người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị. Honda UC3 được trang bị mô-tơ điện đặt tại bánh sau do Honda phát triển, công suất tối đa 6,0kW, tốc độ tối đa 80km/h và khả năng tăng tốc tương đương xe xăng phân khối 160cc.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN sử dụng pin LFP cố định, đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và an toàn UNR136, cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 120km sau mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn WMTC).

Honda Việt Nam dự kiến mở bán Honda UC3 từ tháng 6/2026 tại các HEAD kinh doanh xe điện trên toàn quốc, giá bán sẽ được công bố trước thời điểm mở bán. Đặc biệt, HVN lần đầu tiên triển khai chính sách mua lại và tân trang xe điện, giúp khách hàng yên tâm về giá trị sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Bên cạnh việc ra mắt mẫu xe mới, Honda Việt Nam cũng công bố chính sách bán hàng mới cho CUV e: - mẫu xe điện cao cấp toàn cầu của Honda. Theo kế hoạch, từ tháng 3/2026, HVN sẽ triển khai thêm hai gói bán hàng: Gói bán xe kèm pin với giá đề xuất 65 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Gói bán xe không kèm pin với giá đề xuất 45 triệu đồng, khách hàng thuê pin với chi phí 250.000 đồng/tháng. Chính sách linh hoạt này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận xe điện cao cấp, đồng thời tối ưu chi phí sở hữu.

Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, Honda Việt Nam chính thức bắt đầu triển khai hệ thống trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub và trạm đổi pin Honda e: Swap BATTERY STATION tại các HEAD kinh doanh xe điện, trước mắt tập trung tại các đô thị lớn. Trạm đổi pin dành riêng cho CUV e: sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2026, cho phép khách hàng đổi pin nhanh chóng mà không phát sinh thêm chi phí. Toàn bộ dịch vụ được quản lý và thanh toán thông qua ứng dụng My Honda+, mang lại sự tiện lợi và minh bạch.

Về nội dung chiến lược điện hoá, Tổng Giám đốc HVN, bà Sayaka Arai, cho biết: HVN đã đặt mục tiêu “Phát huy thế mạnh trọn vẹn để khách hàng luôn hài lòng chọ Honda”, thể hiện ở 4 tiêu chí gồm:

1.Sản phẩm xe điện và hệ thống trạm sạc bền bỉ: Sản phẩm phủ mọi phân khúc giá, chất lượng và cảm giác lái tương đương xe xăng với độ an toàn cao. Đi cùng với hệ thống trạm sạc đạt chuẩn quốc tế.

2- Mạng lưới cửa hàng dễ tiếp cận với dịch vụ hậu mãi giúp khách hàng an tâm di chuyển.

3- Giá trị tài sản dài hạn: Giảm thiểu rác thải bằng dịch vụ Thu cũ đổi mới, Tân trang lại xe cũ, tối ưu hoá vòng đời của xe điện.

4- Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông: Chủ động duy trì các hoạt động đào tạo an toàn giao thông nhằm bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Thông qua sự kiện “ONWARD - Mở lối tương lai xanh”, Honda Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Việc ra mắt sản phẩm mới, chính sách bán hàng linh hoạt cùng đầu tư hạ tầng sạc - đổi pin được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh, bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.

Lê Minh