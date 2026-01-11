Giá cả thị trường ngày 11/1/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cốc giấy Casani 180ml
19.000 đồng/ túi
2
Xiên que Minh Thành 20cm
15.000 đồng/ túi
3
Tô nhựa Bioplas 16,5 cm
18.000 đồng/ túi
4
Đũa tre Toopi 30cm
17.000 đồng/ túi
5
Gạo thơm A An ST 25 (5kg)
145.000 đồng/ túi
6
Gạo thơm Vua Gạo ST 25 (5kg)
145.000 đồng/ túi
7
Gạo thơm lài 5kg
90.000 đồng/ túi
8
Gạo lứt tím Vinh Hiển
48.000 đồng/ kg
9
Gạo nếp cái hoa vàng Vinh Hiển
36.000 đồng/ kg
10
Bột ngọt Ajinomoto
72.000 đồng/ kg
11
Hạt nêm vị heo Ajingon 900g
61.500 đồng/ gói
12
Bột canh tôm Vifon 200g
6.200 đồng/ gói
13
Bột canh Vifon 450g
13.500 đồng/ gói
14
Hạt nêm Chinsu tôm thịt 900g
49.000 đồng/ gói
15
Hạt nêm vị heo Ajingon 170g
17.000 đồng/ gói
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 10/1/2026
Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026
Giá cả thị trường ngày 2/1/2026
Giá cả thị trường ngày 1/1/2026
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025
Giá cả thị trường ngày 23/12/2025
Giá cả thị trường ngày 22/12/2025