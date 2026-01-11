Giá cả - Thị trường
Giá cả thị trường ngày 11/1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cốc giấy Casani 180ml

19.000 đồng/ túi

2

Xiên que Minh Thành 20cm

15.000 đồng/ túi

3

Tô nhựa Bioplas 16,5 cm

18.000 đồng/ túi

4

Đũa tre Toopi 30cm

17.000 đồng/ túi

5

Gạo thơm A An ST 25 (5kg)

145.000 đồng/ túi

6

Gạo thơm Vua Gạo ST 25 (5kg)

145.000 đồng/ túi

7

Gạo thơm lài 5kg

90.000 đồng/ túi

8

Gạo lứt tím Vinh Hiển

48.000 đồng/ kg

9

Gạo nếp cái hoa vàng Vinh Hiển

36.000 đồng/ kg

10

Bột ngọt Ajinomoto

72.000 đồng/ kg

11

Hạt nêm vị heo Ajingon 900g

61.500 đồng/ gói

12

Bột canh tôm Vifon 200g

6.200 đồng/ gói

13

Bột canh Vifon 450g

13.500 đồng/ gói

14

Hạt nêm Chinsu tôm thịt 900g

49.000 đồng/ gói

15

Hạt nêm vị heo Ajingon 170g

17.000 đồng/ gói

Giá cả thị trường ngày 11/1/2026


