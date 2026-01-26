Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 26/01/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Miến trộn Phú Hương (24 gói)

288.000 đồng/ thùng

2

Hủ tiếu Mỹ Tho Chin su (30 gói)

288.000 đồng/ thùng

3

Canh Tổ yến rong biển Yến Việt (4,8g)

6.000 đồng/ gói

4

Ức ga phi lê

82.000 đồng/kg

5

Đùi tỏi gà

90.000 đồng/kg

6

Chân gà

95.000 đồng/kg

7

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

8

Bầu

18.900 đồng/kg

9

Cải bẹ xanh

23.900 đồng/kg

10

Cà rốt miền Bắc

21.500 đồng/kg

11

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

12

Xúc xích lắc Vissan (56g)

10.500 đồng/ hộp

13

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

14

Chao Bông Mai hũ 170g

18.000 đồng/ hũ

15

Nghêu lụa Hải Nam 500g

68.000 đồng/gói

