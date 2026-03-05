Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 5/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bào ngư đông lạnh Tân Hải Hoà 300g

129.000 đồng/ khay

2

Tôm viên Tân Việt Sin 200g

40.500 đồng/ gói

3

Xúc xích xông khói Superwoa Ponnie 450g

45.000 đồng/ gói

4

Đường kính trắng Biên Hoà

27.000 đồng/ kg

5

Hạt nêm thịt thăn Knorr 900g

84.000 đồng/ gói

6

Hạt nêm nấm hương Knorr 800g

86.000 đồng/gói

7

Bầu

18.900 đồng/kg

8

Bắp cải

12.900 đồng/kg

9

Khoai tây

30.000 đồng/ kg

10

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

11

Nước xả vải Downy 3,5l

199.000 đồng/túi

12

Sáp thơm Oasis đuổi muỗi

36.000 đồng/ lọ

13

Nước lau sàn Sunlight chanh sả 2kg

41.000 đồng/túi

14

Nước lau sàn Lix 3.2lit

59.000 đồng/túi

