Giá cả thị trường ngày 9/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bầu

18.900 đồng/kg

2

Bắp cải

12.900 đồng/kg

3

Bắp cải thảo

21.500 đồng/kg

4

Bí đao

12. 000 đồng/kg

5

Đu đủ vàng

19.500 đồng/ kg

6

Xoài keo vàng

33.500 đồng/ kg

7

Dừa xiêm xuất khẩu

20.000 đồng/quả

8

Mận xanh

30.000 đồng/kg

10

Xoài Cát Chu

49.900 đồng/kg

11

Nho xanh

65.000 đồng/kg

12

Há cảo mini 500g

59.400 đồng/gói

13

Bánh xếp Mandu thịt bằm

19.600 đồng/gói

14

Nghêu lụa 500g

68.000 đồng/ gói

15

Nước ngọt Mirinda 1,5lit

17.000 đồng/ chai

Kết Đoàn

Kết Đoàn

