Giá cả thị trường ngày 12/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bưởi da xanh

39.000 đồng/trái

2

Dưa hấu đỏ 1 trái

31.000 đồng/trái

3

Dầu thực vật Cái Lân 1 lit

46.000 đồng/chai 1 lit

4

Xúc xích heo tiệt trùng LC FOODS

25.000 đồng/5 cây

5

Táo Evy

190.000 đồng/kg

6

Bơ Booth

40.000 đồng/kg

7

Chuối sáp

18.500 đồng/kg

8

Roi đỏ

65.000 đồng/kg

9

Xà lách búp mỡ

22.000 đồng/300g

10

Nho đỏ có hạt

80.000 đồng/kg

11

Gạo ST25

28.000 đồng/ kg

12

Gạo lứt tím Vinh Hiển

48.000 đồng/kg

13

Đường kính trắng An Khê

27.000 đồng/kg

14

Quýt mini nội địa Trung

39.000 đồng/ kg

15

Rau mồng tơi

20.500 đồng/kg

