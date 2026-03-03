Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 3/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Má đùi gà cắt sẵn

75.000 đồng/kg

2

Sụn ức gà CP 500g

67.500 đồng/khay

3

Gầu bò Argentina 300g

89.000 đồng/khay

4

Trai sông

24.900 đồng/kg

5

Cải thảo Đà Lạt

15.000 đồng/kg

6

Bí đao

12. 000 đồng/kg

7

Bầu

18.900 đồng/kg

8

Bắp cải

12.900 đồng/kg

9

Xà lách thuỷ tinh 200g

16.000 đồng/túi

10

Tương ớt Sempio 500g

58.000đồng/hộp

11

Mắm cà pháo Sông Hương 390g

36.000 đồng/hũ

12

Bún tươi Tú Linh 500g

9.000 đồng/túi

13

Gạo thơm lài 5kg

90.000 đồng/túi

14

Gạo nếp nương Điện Biên 1kg

44.000 đồng/kg

