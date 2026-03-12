“Cháy” cùng thể thao mùa lễ hội

Không chỉ tạo không khí vui tươi, hoạt động thể thao kết hợp rèn luyện thể chất diễn ra trong dịp lễ hội Xuân còn gắn liền với mong ước về sức khỏe và sự thịnh vượng trong năm mới.

Du khách và Nhân dân đội mưa cổ vũ tinh thần thi đấu của các vận động viên tại giải vô địch kéo co trong khuôn khổ lễ hội Đình Băng - xã Ngọc Sơn.

Ngay khi tiếng trống hội vừa được gióng lên, các trận kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ tại lễ hội Đình Băng - xã Ngọc Sơn chính thức khởi tranh. Bất chấp thời tiết vùng cao nhiều sương mù và mưa phùn khắc nghiệt, các vận động viên vẫn thi đấu nhiệt huyết, thể hiện niềm đam mê với các môn thể thao truyền thống.

Anh Bùi Văn Thành - vận động viên đội kéo co xóm Bói (xã Ngọc Sơn) chia sẻ: Những trận tranh tài quyết liệt không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn giúp tôi vượt qua những thử thách về thể lực, rèn luyện bản lĩnh, sự dẻo dai...

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các trận thi đấu bóng chuyền diễn ra rất sôi động.

Cũng tại lễ hội Khai hạ Đình Băng, Nhân dân và du khách hứng khởi chứng kiến các cuộc thi đấu bóng chuyền sôi động giữa các xóm trên địa bàn xã Ngọc Sơn và các đơn vị xã bạn. Trong điều kiện mưa gió, sân bãi lầy lội, các vận động viên vẫn cống hiến những pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn, tạo không khí rộn ràng. Cổ động viên Bùi Thị Thắm - xã Vân Sơn chia sẻ: Dường như tinh thần cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn cổ động viên trên sân giúp các VĐV thi đấu thăng hoa hơn.

Hàng nghìn cổ động viên đến chứng kiến giải vô địch bóng chuyền trong khuôn khổ Lễ hội Đền Lăng Sương - xã Tu Vũ.

Tháng Giêng là thời điểm nhiều nơi tổ chức hội làng. Giải bóng chuyền hội làng trên các miền quê xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá... trở thành điểm hội tụ, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân và du khách. Đây là dịp để thanh niên trong làng gắn kết, mọi người cùng nhau cổ vũ trong niềm vui chung. Sau mỗi trận đấu là những cái bắt tay, những lời chúc đầu năm, là tiếng cười rộn rã xua tan khoảng cách.

Mỗi cú phát bóng ăn điểm, mỗi pha chắn bóng thành công đều kéo theo những tràng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội. Có những trận đấu kéo dài tới tận chiều muộn nhưng khán giả vẫn nán lại, bởi sức hút từ trái bóng tròn và tinh thần thể thao cuồng nhiệt.

Giải bóng đá nữ độc đáo và thú vị tại lễ hội Khai hạ xóm Khặng Vát - xã Thượng Cốc.

Dịp gần đây, ở một số lễ hội Khai hạ do các xã Yên Phú, Thượng Cốc, Quyết Thắng tổ chức có thêm nội dung thi đấu thể thao bóng đá nữ. Điểm đặc biệt ở nội dung này là phần thể lệ: Vận động viên vào sân thi đấu phải mặc trang phục dân tộc Mường. Diễn ra trên sân đất cùng phong cách vui nhộn, những trận cầu tạo hình ảnh văn hóa đặc sắc và hài hước, mang lại sự độc đáo và thú vị cho các giải bóng đá địa phương, đồng thời là hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Phú Thọ là vùng đất có bề dày văn hóa với hàng trăm lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm, đặc biệt là các lễ hội vào mùa Xuân. Vào dịp này, hầu hết các địa phương đều đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao vào phần hội của chương trình nhằm góp phần làm tăng sức hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong cộng đồng.

Các hoạt động thể thao tại lễ hội Khai hạ dân tộc Mường - xã Mường Bi được lồng ghép tuyên truyền, quảng bá bản sắc văn hóa tới du khách và cộng đồng.

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn khuyến khích các địa phương tổ chức lồng ghép những nội dung thi đấu thể thao vào lễ hội, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần gìn giữ, lan tỏa trong cộng đồng.

Dịp lễ hội Xuân 2026, các đơn vị, địa phương trong tỉnh làm tốt việc lồng ghép tổ chức các giải đấu thể thao ở phần hội. Bên cạnh các môn thể thao dân tộc mang nét sinh hoạt đặc sắc, nhiều xã tổ chức các giải đấu thể thao hiện đại, như bóng đá, bóng chuyền để thu hút giới trẻ.

Môn bóng chuyền được tổ chức tại lễ hội Khai hạ xã Yên Phú thu hút giới trẻ, tạo cơ hội để du khách trải nghiệm sự vui tươi, tình cảm gắn kết cộng đồng.

Hoạt động thể thao không chỉ là thi đấu thể chất mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp lễ hội thêm ý nghĩa, thêm sôi động. Không đặt nặng mục tiêu tỷ số hơn thua, hoạt động thể thao chủ yếu nhằm mang lại tiếng cười, tăng thêm sự hào hứng cho ngày hội, dịp để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, đồng thời, tạo cơ hội để du khách trải nghiệm, cảm nhận được sự vui tươi, tình cảm gắn kết cộng đồng qua các môn thể thao dân tộc và thể thao hiện đại.

Bùi Minh