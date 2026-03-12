Tái thả cá thể khỉ mốc quý hiếm về rừng tự nhiên

{title}
{publish}
{head}
Ngày 11/3, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an xã Nguyệt Đức, Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh tổ chức tái thả 1 cá thể khỉ mốc về môi trường rừng tự nhiên.
Lực lượng chức năng thả cá thể khỉ mốc về rừng tự nhiên.
Trước đó, ngày 23/2/2026, UBND xã Nguyệt Đức đã tiếp nhận 1 cá thể khỉ đi lạc vào khu dân cư. Trong thời gian chờ xử lý, địa phương đã giao cho người dân chăm sóc, nuôi dưỡng và thông báo tìm chủ sở hữu theo quy định. Tuy nhiên, sau thời gian thông báo, không xác định được chủ sở hữu.
Qua kiểm tra của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan, cá thể khỉ được xác định là khỉ mốc đực, tên khoa học Macaca assamensis, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB. Cá thể có tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thương tích, không mắc bệnh và còn giữ được các tập tính tự nhiên.
Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã vận chuyển và tái thả cá thể khỉ vào khu vực rừng tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Tam Đảo.
Việc tái thả cá thể khỉ mốc về tự nhiên góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.
Thúy Hường
baophutho.vn Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ năm 2021 đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng,...
baophutho.vn Chiều 11/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Ban tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Pickleball...
Cao nguyên Langbiang bồng bềnh mây trắng, chúng tôi ngược miền cổ tích về phía mặt trời, để được hòa nhịp điệu thiên nhiên giữa vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà ở tỉnh Lâm Đồng. Cao...
baophutho.vn Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa...
Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, lương công chức cao nhất dự kiến khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.
baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ...