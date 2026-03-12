Xã hội
Tái thả cá thể khỉ mốc quý hiếm về rừng tự nhiên

Ngày 11/3, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an xã Nguyệt Đức, Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh tổ chức tái thả 1 cá thể khỉ mốc về môi trường rừng tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả cá thể khỉ mốc về rừng tự nhiên.

Trước đó, ngày 23/2/2026, UBND xã Nguyệt Đức đã tiếp nhận 1 cá thể khỉ đi lạc vào khu dân cư. Trong thời gian chờ xử lý, địa phương đã giao cho người dân chăm sóc, nuôi dưỡng và thông báo tìm chủ sở hữu theo quy định. Tuy nhiên, sau thời gian thông báo, không xác định được chủ sở hữu.

Qua kiểm tra của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan, cá thể khỉ được xác định là khỉ mốc đực, tên khoa học Macaca assamensis, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB. Cá thể có tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thương tích, không mắc bệnh và còn giữ được các tập tính tự nhiên.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã vận chuyển và tái thả cá thể khỉ vào khu vực rừng tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Tam Đảo.

Việc tái thả cá thể khỉ mốc về tự nhiên góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Thúy Hường


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đội Kiểm lâm Cơ động khỉ rừng tự nhiên tỉnh Phú Thọ Quý hiếm Đa dạng sinh học phòng cháy chữa cháy rừng Động vật hoang dã Lực lượng chức năng Môi trường
