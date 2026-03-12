Vòng tay yêu thương của “Mẹ đỡ đầu”

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ năm 2021 đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp Hội và cộng đồng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, chương trình còn là sự sẻ chia về tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của xã hội, từ đó có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Sự hỗ trợ kịp thời từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã tiếp thêm nguồn lực giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Tổ 6, phường Hòa Bình có điều kiện học tập tốt hơn.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Hội LHPN phường Việt Trì (gồm các phường, xã trước khi sáp nhập như Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu, Trưng Vương... đã đồng loạt triển khai chương trình với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Hội đã tiến hành rà soát, khảo sát đầy đủ số trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lập hồ sơ theo dõi từng trường hợp, phân công cán bộ phụ trách. Đồng thời, tích cực vận động hội viên, cán bộ, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ.

Từ đó, nhiều mô hình ý nghĩa được hình thành như “Gia đình Mẹ đỡ đầu”, “Chi hội Mẹ đỡ đầu”, “Câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu vì trẻ em”... tạo nên mạng lưới yêu thương rộng khắp trong cộng đồng. Trong 5 năm, Hội LHPN phường đã vận động, kết nối nhận đỡ đầu 15 trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, 6 cháu được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, 9 cháu do các chi hội trực tiếp nhận đỡ đầu. Hiện nay còn 10 cháu tiếp tục được đồng hành, chăm sóc (4 cháu đã trưởng thành, hết tuổi hưởng hỗ trợ và 1 cháu chuyển nơi cư trú).

Những hình thức hỗ trợ dành cho các em đa dạng, linh hoạt: Hỗ trợ tiền mặt hằng tháng, trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, nhu yếu phẩm; thăm hỏi, động viên vào các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới hay Tết Trung thu. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ quy đổi hơn 50 triệu đồng. Tuy con số ấy chưa phải lớn, nhưng điều quan trọng hơn là tình cảm chân thành, sự quan tâm bền bỉ của các “Mẹ đỡ đầu”. Nhờ sự quan tâm kịp thời ấy mà các em đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Có em từng đứng trước nguy cơ bỏ học vì thiếu thốn nhưng đã quay lại trường lớp khi nhận được sự động viên của các mẹ. Những cuộc trò chuyện, những lời hỏi han, những lần đến thăm bất chợt đã giúp các em thêm tự tin, không còn mặc cảm với hoàn cảnh của mình.

Trong hành trình lan tỏa yêu thương ấy, câu chuyện gây quỹ thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Chi hội Phụ nữ tổ 6, phường Hòa Bình là một minh chứng sinh động về sự yêu thương, sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ. Năm 2021, Chi hội đã thành lập Câu lạc bộ “Quỹ Thiện tâm tổ 6 Quỳnh Lâm”. Ban đầu CLB có 8 thành viên, chủ yếu là các chị trong Ban chấp hành Chi hội. Với phương châm vận động từ gia đình, người thân rồi lan tỏa ra cộng đồng, câu lạc bộ từng bước thu hút sự tham gia của nhiều hội viên và người dân. Đến nay, số thành viên đã tăng lên 35 người, với tổng số tiền vận động được hơn 131 triệu đồng.

Chi hội trưởng Nguyễn Thị Hồng Minh chia sẻ: Để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chi hội đã triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế”. Những chai nhựa, giấy vụn, vỏ lon... sau khi được thu gom sẽ bán gây quỹ. Mô hình không chỉ mang lại nguồn kinh phí đáng kể mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Từ nguồn quỹ ấy, Chi hội Phụ nữ tổ 6 đã nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi trên địa bàn. Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đều đặn, cùng với sự quan tâm thường xuyên của chi hội phụ nữ đã giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

BOX: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021 đã và đang lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Riêng tại tỉnh Phú Thọ, đến nay các cấp Hội đã nhận đỡ đầu trên 1.200 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mỗi năm vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng tỷ đồng, góp phần chắp cánh ước mơ, vun đắp tương lai cho các em.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Những vòng tay yêu thương ấy đang từng ngày chắp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em kém may mắn. Và ở đâu đó, trong những mái nhà nhỏ còn nhiều khó khăn, sự xuất hiện của những “Mẹ đỡ đầu” vẫn lặng lẽ mang theo hơi ấm của tình người để các em hiểu rằng trên hành trình trưởng thành, các em không hề đơn độc.

Phương Thanh