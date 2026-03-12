Thời tiết 12/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, thì khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Riêng khu Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm, trời rét.

Tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, thời tiết có mưa rải rác. Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; cục bộ một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước ban ngày chủ yếu có nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Trên biển, tại trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8. Từ chiều, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh với sóng cao từ 3–5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 2–4m.

Ngoài ra, từ chiều và đêm 12/3, vùng biển giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động với sóng cao từ 2–3m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

