Thời tiết 11/3: Bắc Bộ rét về đêm, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, Bắc Bộ duy trì trạng thái ít mưa, trời rét về đêm và sáng, trong khi một số nơi ở Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác; trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh gây biển động với sóng cao từ 2–4m.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày trời tạnh ráo. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ giảm về mức thấp, nhất là tại các tỉnh vùng núi. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La trong đêm 11 và ngày 12/3 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết tương đối ổn định với trạng thái không mưa. Sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn rét, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.

Bắc Bộ sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng

Ở khu vực Trung Bộ, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng. Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều hửng nắng. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Các tỉnh phía Đông từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Khánh Hòa thời tiết chủ yếu ít mưa, ban ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định với ngày nắng, hầu như không mưa. Tuy nhiên, tại Tây Nguyên, nền nhiệt về đêm và sáng sớm giảm, trời rét nhẹ.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh khiến nhiều khu vực có biển động. Tại phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 2–4m, biển động.

Ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Đông Bắc duy trì cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc đạt cấp 7, giật cấp 8–9, khiến biển động mạnh. Sóng biển duy trì độ cao từ 2–4m.

Cùng thời điểm, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động với sóng cao 2–4m.

Đáng chú ý, từ chiều và đêm 12/3, khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, gây biển động với sóng cao 2–4m.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 2. Gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, đặc biệt đối với tàu cá và tàu vận tải nhỏ.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển nói trên cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, ngư dân cần cân nhắc kế hoạch ra khơi, tránh đi vào những khu vực có gió mạnh, biển động trong thời gian này.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn