Bình đẳng giới vì xã hội tiến bộ, hạnh phúc

Công tác bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về các giá trị bình đẳng, tôn trọng và văn minh, hướng đến xã hội tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026), phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có cuộc trò chuyện cùng đồng chí Bùi Thị Tiên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhân Nghĩa và chị Hà Thị Ngọc Điệp - Phó Giám đốc Hợp tác xã thịt chua Thanh Sơn - Phú Thọ xung quanh chủ đề này.

Đồng chí Bùi Thị Tiên

P.V: Nhân Nghĩa là xã miền núi của tỉnh, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ thực tiễn công tác Hội tại cơ sở, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với mục tiêu bình đẳng giới hiện nay?

Đồng chí Bùi Thị Tiên: Những năm qua, nhận thức về bình đẳng giới trên địa bàn xã Nhân Nghĩa có nhiều chuyển biến rõ nét. Phụ nữ không chỉ giữ vai trò “giữ lửa” trong gia đình, mà còn tham gia phát triển kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng chung của địa phương. Hội LHPN xã xác định, muốn xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững thì trước hết phụ nữ phải có sinh kế ổn định, có kiến thức và được tôn trọng, tạo điều kiện phát triển toàn diện. Vì vậy, chúng tôi triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó nhấn mạnh các tiêu chí: Có sinh kế bền vững, có kế hoạch phát triển kinh tế, có kiến thức, có sức khỏe và có ngôi nhà an toàn.

Trong 5 năm qua, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của xã đạt 11,5%/năm; thu nhập bình quân năm 2025 đạt hơn 51 triệu đồng/người. Riêng đối với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã giúp 77 chị em thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Đến hết năm 2025, 80% hộ hội viên đạt đủ 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Điều đó phản ánh phần nào sự chuyển biến về chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, khẳng định vị thế của chị em trong gia đình và xã hội. Bình đẳng giới vì thế không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, gắn với từng mô hình, từng phần việc thiết thực ở cơ sở.

P.V: Vậy công tác tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình được Hội triển khai như thế nào để góp phần xây dựng môi trường an toàn, tiến bộ, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thị Tiên: Hạnh phúc gia đình phải được đặt trên nền tảng bình đẳng, tôn trọng và an toàn. Nhận thức rõ điều đó, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Những năm qua, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho hơn 6.250 lượt hội viên và Nhân dân. 100% chi hội triển khai đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc. Xã hiện duy trì hiệu quả 29 “địa chỉ tin cậy” và 2 mô hình “địa chỉ an toàn” tại cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và can thiệp sớm, trong giai đoạn vừa qua, xã không phát hiện trường hợp phụ nữ bị mua bán trở về địa phương và không có vụ bạo lực gia đình phải can thiệp của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số. Đến nay, 100% cán bộ Hội và chi hội trưởng khu dân cư sử dụng thành thạo các ứng dụng Zalo, Facebook để truyền tải thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ.

Có thể khẳng định, khi phụ nữ được trang bị kiến thức pháp luật, được hỗ trợ về sinh kế và có mạng lưới bảo vệ tại cộng đồng, thì bình đẳng giới sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho xã hội tiến bộ, hạnh phúc.

Chị Hà Thị Ngọc Điệp

P.V: Với vai trò là nữ lãnh đạo hợp tác xã, chị Ngọc Điệp nhìn nhận như thế nào về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế hiện nay?

Chị Hà Thị Ngọc Điệp: Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng núi - nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ nhỏ, tôi đã gắn bó với món thịt chua truyền thống của gia đình, quê hương. Khi quyết định thành lập Hợp tác xã thịt chua Thanh Sơn vào tháng 12/2018, tôi xác định đây không chỉ là công việc kinh doanh thông thường, mà còn là trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực bản địa.

Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp của phụ nữ không dễ dàng. Hợp tác xã mới thành lập thì dịch tả lợn châu Phi và đại dịch Covid-19 ập đến. Hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm; chi phí thuê mặt bằng, nhân công sau 3 đợt dịch lên khoảng 60 triệu đồng. Với một phụ nữ khởi nghiệp còn hạn chế về vốn và kinh nghiệm thị trường như tôi, điều đó tạo áp lực rất lớn. Song chính trong khó khăn, tôi càng nhận thức rõ ý nghĩa của vấn đề bình đẳng giới trong kinh tế: Phụ nữ cần được tin tưởng, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, thị trường và các chương trình hỗ trợ. Được sự đồng hành của chính quyền địa phương, tôi tích cực tham gia các hội nghị kết nối cung - cầu, chương trình xúc tiến thương mại; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội.

Đến nay, hợp tác xã đã có 3 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh và 1 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Sự ghi nhận này đã nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làmcùng thu nhập ổn định cho lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ. Vì thế, tôi cho rằng, khi phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, đó chính là khẳng định quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội hiện đại.

P.V: Từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của mình, hai chị có thông điệp gì gửi tới “một nửa thế giới” nhân dịp 8/3, để góp phần tiếp tục lan tỏa tinh thần bình đẳng giới vì xã hội tiến bộ, hạnh phúc?

Chị Hà Thị Ngọc Điệp: Theo tôi, trước hết phụ nữ phải tự tin vào năng lực của bản thân. Để khởi nghiệp thành công, cần có sức khỏe, đam mê, sự ủng hộ của gia đình và đặc biệt là kiến thức về sản phẩm, thị trường. Khi đã nắm vững quy trình sản xuất và định hướng phát triển, chúng ta sẽ chủ động hơn trước những biến động.

Việc chinh phục “sao” OCOP cho sản phẩm rất cần sự nghiên cứu kỹ tiêu chí, tự đánh giá thực chất và kiên trì cải tiến mẫu mã, chất lượng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giữ vững chất lượng sản phẩm, phấn đấu có thêm 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong năm 2026, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Tôi mong muốn nhiều phụ nữ trẻ mạnh dạn khởi nghiệp từ chính những sản phẩm lợi thế của quê hương, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Bùi Thị Tiên: Tôi cho rằng, bình đẳng giới không chỉ là quyền lợi của phụ nữ mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi gia đình. Khi phụ nữ được học tập, lao động, cống hiến và được tôn trọng, thì gia đình sẽ ấm no, xã hội sẽ phát triển bền vững. Thời gian tới, Hội LHPN xã Nhân Nghĩa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Hội; nâng cao chất lượng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế...

Nhân dịp 8/3, tôi mong mỗi chị em luôn giữ vững niềm tin, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết; đồng thời nhận được sự chia sẻ, đồng hành của nam giới trong gia đình và xã hội. Chỉ khi có sự chung tay đó, mục tiêu xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, văn minh và hạnh phúc mới thực sự trở thành hiện thực.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn và chúc hai chị ngày càng thành công, hạnh phúc!

Hồng Nhung (Thực hiện)