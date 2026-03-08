Thời tiết 8/3: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét từ đêm mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/3, một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Hiện tại, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến từ 18–21 độ C.

Dự báo trong những ngày tới, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục dịch chuyển và ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể, khoảng sáng 9/3, không khí lạnh bắt đầu tác động yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc. Đến chiều và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng rõ rệt đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết các địa phương ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, riêng vùng ven biển cấp 3–4. Do tác động của không khí lạnh, từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15–18 độ C; vùng núi có nơi xuống dưới 14 độ C.

Bắc Bộ chuyển rét từ đêm ngày mai.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm 8/3 đến sáng 10/3 dự báo có mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông. Từ tối và đêm 9/3, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến khoảng 16–18 độ C.

Trên biển, từ trưa và chiều tối 9/3, gió Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao từ 1,5–2,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 3–5 m.

Từ gần sáng 10/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao khoảng 1–2 m, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9–10/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai cũng xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông và có nơi mưa to.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, thời tiết chuyển rét có thể tác động đến sức khỏe vật nuôi và ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Trên biển, gió mạnh kèm sóng lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và các địa phương cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, có biện pháp phòng tránh kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo baotintuc.vn