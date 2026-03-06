Khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Ngày 6/3, tại Trường TH&THCS Ba Khan (xã Tân Mai), Tỉnh Đoàn Phú Thọ tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao nhiều phần quà tặng học sinh xã Tân Mai.

Dự lễ khởi động có đồng chí Bùi Đức Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn, lãnh đạo địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên trồng cây hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Xác định Tháng Thanh niên là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bí Thư Tỉnh Đoàn Bùi Đức Giang nhấn mạnh: Tháng Thanh niên năm 2026 không chỉ là đợt cao điểm của phong trào thanh niên mà phải trở thành điểm khởi đầu cho một năm hành động quyết liệt, hiệu quả của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Mỗi công trình, phần việc thanh niên cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phải mang lại giá trị cụ thể, thiết thực cho cộng đồng.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, bảo đảm phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức. Mỗi công trình, phần việc thanh niên cần có sản phẩm cụ thể, có tính lan tỏa, tạo dấu ấn rõ nét và mang lại giá trị bền vững cho xã hội.

Trong chương trình, nhiều hoạt động hưởng ứng đã đồng loạt được triển khai như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao 104 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường TH &THCS Ba Khan; trao tặng 10 bộ máy tính cho địa phương nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ sở.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 60 cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; ra mắt công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu đồng tại xóm Sạn Sộp; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; cắt tóc miễn phí và ra quân xóa điểm đen về môi trường trên địa bàn.

Thanh Loan (xã Tân Mai)