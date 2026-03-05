Thời tiết 5/3: Bắc Bộ sương mù, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/3, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trong khi khu vực Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, khiến tầm nhìn giảm ở một số khu vực. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở mức thấp, trời rét. Ban ngày, thời tiết khá ổn định, thuận lợi cho các hoạt động dân sinh.

Khu vực Bắc Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Tại khu vực Trung Trung Bộ, trong ngày có mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong các cơn dông.

Ở các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhưng chiều tối có thể xuất hiện mưa rào rải rác và dông cục bộ. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đối với sản xuất và sinh hoạt.

Trên biển, tại trạm Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8. Dự báo trong ngày và đêm 5/3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

