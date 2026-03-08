Phụ nữ Đất Tổ bứt phá từ đổi mới tư duy

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phụ nữ Đất Tổ đã nhanh chóng thích ứng, không ngừng đổi mới tư duy, chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp, phát triển kinh tế... Qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) sở hữu hệ thống trại ong trải dài ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Từ đổi mới tư duy đến những mô hình kinh tế tiêu biểu

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu của thị trường, phụ nữ Đất Tổ đã và đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ tư duy “làm đủ ăn”, nhiều chị em đã chuyển sang tư duy “làm kinh tế bền vững”, biết tính toán hiệu quả kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không ít hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, sản xuất nông nghiệp an toàn, kinh tế xanh... ngày càng được nhân rộng.

Bên cạnh đó, đội ngũ nữ doanh nhân, nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế địa phương. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo nữ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tham gia. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có hơn 60.600 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật của nữ công nhân viên chức, người lao động, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 450 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, các cấp Hội LHPN đã triển khai đồng bộ các giả pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ hội viên thành lập mới 34 hợp tác xã, 201 tổ hợp tác và nhóm liên kết phát triển kinh tế, duy trì 295 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng thời, phối hợp tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 52.000 hội viên; đào tạo nghề cho hơn 11.000 lao động nữ. Song song với đó, nguồn vốn tín dụng thông qua tổ chức Hội tiếp tục được quản lý và sử dụng hiệu quả với tổng dư nợ trên 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 123.800 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.

Sự thay đổi trong nhận thức chính là tiền đề quan trọng để nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo ra những thương hiệu giá trị. Một trong những gương mặt tiêu biểu là bà Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco). Từng là giáo viên Sinh học, gắn bó với bục giảng hơn 15 năm, với khát vọng tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, năm 2002 bà cùng chồng quyết định rẽ hướng sang nghề nuôi ong. Khởi nghiệp với số lượng đàn ong ít ỏi và nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật cũng như thị trường, nhưng bằng sự kiên trì và tư duy đổi mới, bà Nga đã từng bước xây dựng thương hiệu mật ong Tam Đảo.

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Hơn 20 năm phát triển, Honeco đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất mật ong và các sản phẩm từ ong có uy tín trên thị trường. Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu hệ thống trại ong trải dài ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; nhà máy sản xuất được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm của công ty không chỉ được phân phối rộng rãi trên thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang một số quốc gia như: Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Singapore.

Không chỉ phát triển doanh nghiệp, Honeco còn tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động tại nhà máy và mang lại sinh kế cho hơn 100 hộ nuôi ong liên kết. Doanh nghiệp vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh và các giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, Giải thưởng Bông lúa vàng...

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo Lê Thị Nga (ngoài cùng bên phải) cùng các kỹ thuật viên kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói đưa ra thị trường.

Chủ động thích ứng trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, phụ nữ tỉnh ta đang từng bước thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận công nghệ và ứng dụng nền tảng số trong phát triển kinh tế. Nhận thức rõ rằng tư duy công nghệ không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số.

Các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, livestream quảng bá sản phẩm... được tổ chức thường xuyên, giúp hội viên từng bước chuyển từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên môi trường số.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tổ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý đã được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của vùng Đất Tổ từng bước được số hóa thông tin, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, đối với phụ nữ ở vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội triển khai hình thức hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”, từ việc tạo tài khoản, chụp ảnh sản phẩm, đăng bài bán hàng đến thực hiện giao dịch trực tuyến. Nhờ đó, nhiều chị em đã tự tin tiếp cận công nghệ, từng bước làm chủ môi trường số.

Một điểm sáng trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là việc triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Thông qua các hội thảo, tọa đàm và các chương trình đào tạo, hội viên phụ nữ đã được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh doanh và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Từ năm 2021 đến nay, Hội đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho hơn 9.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã và chủ hộ kinh doanh, hỗ trợ hơn 2.700 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Toàn tỉnh đã có 429 dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi do Trung ương LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tổ chức với nhiều dự án đạt giải cao.

Để sự bứt phá từ đổi mới tư duy trở thành động lực phát triển bền vững, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, vận động, hỗ trợ phụ nữ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn, phát triển các sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ; tăng cường phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị công nghệ nhằm huy động nguồn lực xã hội cho các chương trình hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, khởi nghiệp, đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững.

Thuý Hường