Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026: “Cho đi để nhận lại”

Ngày 8/3 được gọi là Ngày Quốc tế Phụ nữ bởi đây là ngày tôn vinh những đóng góp to lớn và quyền bình đẳng của phụ nữ trên toàn thế giới.

Lịch sử ngày 8/3 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của các nữ công nhân ngành dệt may tại thành phố New York (Mỹ) vào năm 1908.

Họ đã đứng lên yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, giảm giờ làm và được trả lương công bằng.

Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026 là “Cho đi để nhận lại”.

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

