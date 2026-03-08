Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026: “Cho đi để nhận lại”

{title}
{publish}
{head}
Ngày 8/3 được gọi là Ngày Quốc tế Phụ nữ bởi đây là ngày tôn vinh những đóng góp to lớn và quyền bình đẳng của phụ nữ trên toàn thế giới.
Ngày 8/3 được gọi là Ngày Quốc tế Phụ nữ bởi đây là ngày tôn vinh những đóng góp to lớn và quyền bình đẳng của phụ nữ trên toàn thế giới.
Lịch sử ngày 8/3 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của các nữ công nhân ngành dệt may tại thành phố New York (Mỹ) vào năm 1908.
Họ đã đứng lên yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, giảm giờ làm và được trả lương công bằng.
Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026 là “Cho đi để nhận lại”.
Theo Vietnam+
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có...
baophutho.vn Theo số liệu thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Phú Thọ hiện có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành với 494.672 tín đồ,...
baophutho.vn Công tác bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến...
baophutho.vn Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phụ nữ Đất Tổ đã nhanh chóng thích ứng, không...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/3, một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Hiện tại, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến từ...
baophutho.vn Với những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, làm lan tỏa mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, Đoàn Thanh niên xã Mường Vang được tôn vinh điển hình tiên tiến...
baophutho.vn Trong nhịp sống hiện đại, hình ảnh người phụ nữ đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình, phụ nữ ngày...