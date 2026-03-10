Khánh thành công trình thanh niên chào mừng Ngày hội non sông

Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Đoàn Thanh niên phường Phúc Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường cờ Tổ quốc” tại tổ dân phố Tân Minh, phường Phúc Yên.

Các đại biểu bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường cờ Tổ quốc”.

Công trình được thực hiện với 10 cột đèn năng lượng mặt trời kết hợp treo cờ Tổ quốc và hồng kỳ, tổng trị giá 25 triệu đồng. Công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chiếu sáng tại khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Tại lễ khánh thành và bàn giao công trình, các đơn vị đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và hồng kỳ cho tổ dân phố Tân Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các công trình, phần việc góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực khi cả nước đang hướng tới ngày hội lớn - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thu Hà