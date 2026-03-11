Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Đất Tổ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng những chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu của hội viên. Từ phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể, đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Lan tỏa những cách làm hay

Để tạo hiệu quả cho các phong trào thi đua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai theo hướng “Mỗi cấp hội một nhiệm vụ trọng tâm, mỗi cơ sở một mô hình cụ thể”. Hằng năm, căn cứ chủ đề công tác và nhiệm vụ chính trị địa phương, Hội ban hành kế hoạch thi đua chuyên đề; giao chỉ tiêu đến từng cơ sở; tổ chức ký cam kết thực hiện; định kỳ kiểm tra, sơ kết, nhân rộng mô hình hiệu quả. Phong trào được lồng ghép chặt chẽ với các cuộc vận động lớn như: Xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số trong hoạt động, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ... Công tác tuyên truyền được đổi mới, kết hợp sinh hoạt chi hội, diễn đàn, hội thi, truyền thông trên mạng xã hội, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng. Các mô hình “Dân vận khéo”, “Mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”... được triển khai linh hoạt, phù hợp đặc thù từng địa phương.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng. Tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế là bà Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Trà UT, khu 1 Vân Lĩnh, xã Thanh Ba. Xuất phát từ khát vọng nâng cao giá trị cây chè quê hương, bà Phương mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước khẳng định và phát triển thương hiệu trà chất lượng cao trên thị trường. Công ty có sản phẩm chè búp tím Thanh Ba đã đạt OCOP 5 sao, tạo việc làm thường xuyên cho 32 lao động, trong đó nữ chiếm 70%, thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng; đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Bà Lê Thị Hồng Phương chia sẻ: “Khi mình làm tốt, tạo thêm việc làm cho chị em và nâng cao giá trị nông sản địa phương, đó chính là cách thiết thực nhất để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước”.

Bà Lê Thị Hồng Phương (đứng giữa) - Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Trà UT, khu 1 Vân Lĩnh, xã Thanh Ba là điển hình phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, nâng cao giá trị chè quê hương.

Trong lĩnh vực sản xuất, chị Nguyễn Thị Thuận - Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 luôn tích cực đóng góp ý tưởng cải tiến giúp công việc dễ dàng hơn, môi trường làm việc ngày càng xanh - sạch - đẹp, xây dựng thành công đề án “Cải tiến tiêu chuẩn đóng gói sản phẩm 5273784-458A” được áp dụng và nhân rộng tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS, có giá trị làm lợi hơn 100 triệu đồng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ở lĩnh vực giáo dục, tập thể nữ giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng bồi dưỡng học sinh mũi nhọn. Từ sự tận tâm và sáng tạo ấy, nhiều thế hệ học sinh đã đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, góp phần khẳng định vị thế giáo dục của địa phương...

Điểm mới của phong trào là tăng cường trao quyền cho cơ sở, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng điển hình tiên tiến, để mỗi mô hình hiệu quả thực sự trở thành một điểm sáng, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Hiệu quả thiết thực

Nhờ cách làm bài bản, đồng bộ, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Đất Tổ giai đoạn 2020 - 2025 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 588.854 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” hoặc “5 có, 3 sạch”; trên 2.500 công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận được hoàn thành; trên 1,65 triệu cây xanh được trồng mới; hàng nghìn đoạn đường hoa được duy trì thường xuyên, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Phong trào “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” đã giúp 20.409 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, trong đó đã giúp 11.186 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng dư nợ ủy thác qua các kênh tín dụng đạt trên 4.353 tỷ đồng cho 143.305 hội viên vay phát triển sản xuất. 436 mái ấm tình thương được xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ 1.028 trẻ mồ côi với số tiền hơn 12 tỷ đồng... Công tác xây dựng tổ chức Hội đạt nhiều kết quả tích cực: Trong 5 năm (2020 - 2025), toàn tỉnh đã phát triển 16.557 hội viên mới; trên 80% cơ sở Hội hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 1.366 tập thể và 2.804 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là minh chứng rõ nét của sự lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả thực chất các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban công tác phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: “Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội thời gian qua không chỉ dừng lại ở việc tạo khí thế thi đua sôi nổi, mà đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm. Thông qua các phong trào, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo đảm an sinh xã hội. Quan trọng hơn, phong trào đã góp phần củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Từ nền tảng kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phụ nữ Phú Thọ sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, thực chất, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Anh Thơ